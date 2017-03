Fintechy: nowe spółki technologiczno-finansowe

Potrzeba jest matką wynalazku. Tak było w przypadku Moniki Kani, która – jak wiele osób z jej pokolenia – ma kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. I stały problem: gdzie najtaniej kupić franki, by spłacić kolejną ratę? Od kiedy ustawa antyspreadowa dopuściła, by kredyty walutowe mogły być regulowane nie w złotych, ale w walucie nominalnej, powstało wiele kantorów, głównie internetowych, a także platform wymiany i aukcji walutowych. Czyją ofertę wybrać? Nie zawsze porównanie kursów da szybką odpowiedź, bo trzeba uwzględnić też marże i koszty przelewów międzybankowych. A poza tym kursy często się zmieniają i czasem pojawia się nagła okazja tańszego zakupu franków. Pozornie różnice nie są duże, ale z groszowych oszczędności szybko robią się spore kwoty.

– Doszłam do wniosku, że najprościej będzie, jeśli sama stworzę serwis, który pozwoli mi porównywać oferty kantorów. Będą mogli z niego korzystać nie tylko kredytobiorcy tacy jak ja, ale także przedsiębiorcy albo turyści – tłumaczy Monika Kania, która odkryła, że jej problem może być też biznesową szansą. Pierwsze wsparcie na realizację pomysłu uzyskała z unijnego funduszu Innowacyjna Gospodarka. Tak powstał Xchanger, internetowa porównywarka ofert kantorów online i stacjonarnych z uwzględnieniem całkowitych kosztów transakcji. Serwis oferuje też inne możliwości – można optymalizować koszty transakcji kantorowej, negocjować kursy albo kupować waluty w systemie aukcyjnym.