Centralny Dworzec, Centralne Lotnisko i co jeszcze?

Karuzela stanowisk w państwowych spółkach

Adam Grzeszak

To nieprawda, że ławka kadrowa PiS w gospodarce jest krótka. Jest tak długa, że wymiany zarządów w spółkach Skarbu Państwa odbywają się co kilka miesięcy. Nominatom na ogół brakuje kwalifikacji, ale dziś to żaden problem.