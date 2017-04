Polska może być tym krajem Unii, który najwięcej straci na Brexicie. Dlaczego?

W ubiegłym miesiącu Wielka Brytania oficjalnie rozpoczęła procedurę wychodzenia z Unii Europejskiej i znów pojawiły się pytania, co to oznacza dla polityki, gospodarki, społeczeństwa. W obecnej sytuacji rzetelna odpowiedź może być tylko jedna: to zależy.

Obecnie o Brexicie wiadomo tyle, że się rozpoczął. Nie wiadomo jednak ani kiedy, ani jak się skończy. Część analityków politycznych powątpiewa nawet w to, że się skończy. Bo przecież Londyn może na ostatnim etapie odrzucić wynegocjowane warunki rozwodu i stwierdzić, że woli pozostać w tym trudnym, ale jednak obopólnie opłacalnym małżeństwie z Brukselą.

Wszystko, co najważniejsze z punktu widzenia oceny potencjalnych kosztów i korzyści z Brexitu, będzie się zatem rozstrzygać w najbliższych miesiącach, i to za zamkniętymi drzwiami. Szersza opinia publiczna warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii pozna dopiero za dwa lata i dopiero wtedy będzie można ocenić, kto zyska, a kto straci na tym bezprecedensowym wydarzeniu.

Kto straci na Brexicie?

Jakie tematy zdominują negocjacje? Z ekonomicznego punktu widzenia kluczowe będą dwie, nierozerwalnie powiązane ze sobą, osie sporu. Pierwsza z nich obejmuje dostęp do unijnego rynku dóbr i kapitału. Wyjście z Unii oznacza bowiem równoczesne wyjście ze wspólnego obszaru handlowego. Co prawda Wielką Brytanię będą obowiązywały regulacje WTO, ale one nie ochronią eksporterów i nie zapewnią bezproblemowej sprzedaży towarów do krajów kontynentalnych tak skutecznie jak ustawodawstwo unijne.

Jeżeli zatem Londyn nie wynegocjuje dla brytyjskich firm swobodnego dostępu do unijnego rynku, to uderzy to w brytyjską gospodarkę i rykoszetem trafi w eksporterów ze wszystkich krajów unijnych. Szczególnie ucierpieć może Polska, dla której Wielka Brytania jest najważniejszym partnerem handlowym spoza strefy euro.