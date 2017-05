PKP Intercity rezygnuje z Dartów. Koniec marzeń o „polskim Pendolino”?

PKP Intercity podjęło decyzję, że nie kupi kolejnych dziesięciu składów zespolonych Pesa DART. Tym samym państwowy przewoźnik w praktyce zamknął drogę do dalszego rozwoju tego modelu. Ucierpi Pesa, jej poddostawcy, ale też cały system wsparcia dla producentów taboru w kraju.



W barwach Intercity jeździ obecnie 20 Dartów. Pierwszy z nich ruszył w trasę pod koniec 2015 r. Pociągi obsługują połączenia z Warszawy m.in. do Lublina, Białegostoku, Łodzi i Wrocławia. Mieszczą do 354 pasażerów, rozwijają prędkość eksploatacyjną do 160 km/h i są najnowocześniejszymi składami produkowanymi obecnie w Polsce.



PKP Intercity formalnie zrezygnowało z zakupu kolejnych Dartów ze względów prawnych. Spółka uzasadnia, że warunki unijnego dofinansowania ograniczają liczbę tras, na których pociągi te mogą kursować, a na tych połączeniach nie ma potrzeby zwiększenia częstotliwości. Do tego formalnie byłoby to zamówienie uzupełniające, a nie realizacja opcji, więc PKP Intercity musiałoby wykazać, że faktycznie potrzebuje konkretnie DART-ów (inaczej konieczny byłby przetarg).



Jednak dla wielu osób w branży to tylko wygodna wymówka. PKP Intercity od dawna sugerowało, że raczej nie zamówi więcej Dartów. Zarządy za czasów PO-PSL stawiały na zespoły trakcyjne, to teraz do łask wracają składy z lokomotywą i tradycyjnymi wagonami. Przynajmniej część prawnych argumentów PKP Intercity jest naciągana, bo z Komisją Europejską da się wynegocjować np. wysłanie składów w inne trasy. Zresztą spółka już tak robi, bo połączenia do Łodzi Fabrycznej nie było w pierwotnej umowie o dofinansowanie.



Pomijając jednak argumentację, to w samej strategii nie ma nic z gruntu błędnego. Obydwa typy pociągów mają swoje zalety i wady. Składy wagonowe są droższe w eksploatacji i utrzymaniu (m.in. dlatego, że są cięższe, co warunkuje stawki za dostęp do torów). Umożliwiają za to większą elastyczność podaży, bo wagonów można doczepić więcej lub mniej. Zespoły trakcyjne są tańsze i przez wielu pasażerów uważane za wygodniejsze, a do tego łatwiej nimi „zawrócić”, czyli zmienić czoło pociągu na stacji końcowej. Jednak równocześnie nie są w ogóle elastyczne – przewoźnik nie może wedle potrzeb skrócić składu np. o jeden człon.



Jednak o ile w czasach rządów Jakuba Karnowskiego w grupie PKP czysto biznesowe wytłumaczenie decyzji nikogo by nie zdziwiło, to teraz branża jest rozczarowana. Rząd PiS zapowiadał bowiem wsparcie dla rodzimych producentów taboru – na razie pozostaje ono jednak wyłącznie w fazie deklaracji. Być może dlatego zarząd PKP Intercity szuka argumentów prawnych, bo nie wypada mu powiedzieć, że po prostu nie chce większej liczby polskich składów.

Martwe Darty

Darty, o których mocno na wyrost mówiło się „polskie Pendolino” (na wyrost, bo w przeciwieństwie do Pendolino nie są to składy dużych prędkości), miały stać się flagowym produktem Pesy. Na ich opracowanie firma dostała grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a kontrakt z PKP Intercity miał pozwolić na dopracowanie produktu i zdobycie doświadczenia przed eksportem. Takie dotarcie było bardzo potrzebne, bo w pierwszych miesiącach DART-y psuły się na potęgę.



Teraz sama Pesa przyznaje, że dalsza produkcja Dartów jest zagrożona. Wyprodukowanie tylko 20 sztuk to zbyt małe doświadczenie, by z powodzeniem ubiegać się o kontrakty zagraniczne. Tym bardziej że w segmencie pociągów dalekobieżnych jeżdżących 160–200 km/h konkurencja jest bardzo duża (choćby ze strony szwajcarskiego Stadlera, który w Siedlcach montuje składy FLIRT).



Firma ma wprawdzie dobrą pozycję w segmencie składów regionalnych (spalinowe Linki jeżdżą już m.in. w kolejach czeskich i niemieckich, a Atribo we włoskich), ale w branży kolejowej jest podobnie jak w motoryzacji – im większe, szybsze i nowocześniejsze pociągi, tym większy prestiż i marże.



Finansowo Pesa poradzi sobie z brakiem tego zamówienia, choć podkreśla, że bardzo nastawiała się na budowę kolejnych Dartów. Eksport Linków czy zamówienia polskich samorządów zapewniają wystarczające zyski. Firma wyszła już z kłopotów po kryzysowym 2015 roku – głównie przez kary za opóźnione dostawy miała wtedy stratę 130 mln zł netto.