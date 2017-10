Arkadiusz Sobczyk o kiepskich standardach w polskim prawie pracy

Rafał Woś: – Niektórzy mówią, że z pracą dawno nie było w Polsce tak dobrze.

Arkadiusz Sobczyk: – A ja im odpowiadam, że to bzdura.

Ale o co chodzi? Śmieciówki przecież ogarnięte.

Nic nie jest ogarnięte.

Dominuje opowieść, że umowy śmieciowe – owszem – były w Polsce nadużywane. No, ale najpierw Platforma się za to zabrała, a potem PiS dokończył. Zlecenia ozusowane, płaca minimalna liczona godzinowo, maksimum trzy lata na umowie czasowej. To wszystko nazywa się nic?

Zacznijmy od tego, że tych umów cywilnych w ogóle powinno nie być.

W ogóle żadnych zleceń i żadnych dzieł?

Dzieła zupełnie okazjonalnie. Zleceń żadnych. To są dziwaczne konstrukcje, których nie ma nigdzie w rozwiniętym świecie. Ja sporo praktykuję i rozmawiam z kolegami z innych krajów. Oni percepcyjnie nie są w stanie zrozumieć konstrukcji umowy-zlecenia. Nie mieści im się w głowach, że można mieszać wykonywanie usług z wykonywaniem pracy i że można tak niekorzystną dla pracownika strukturę skonstruować. I jeszcze utrzymywać, że jest w jego interesie.

Czyli co, wszystko etaty?

W cywilizowanym świecie, do którego podobno aspirujemy, jest tak, że albo się pracuje w zakładzie pracy, albo dla siebie. Etat albo samozatrudnienie. Wszystko pomiędzy jest zbędne i tylko ułatwia nadużycia.

Ale samozatrudnienie też może być nadużywane. Budowlańcy, kierowcy, sprzątaczki albo dziennikarze udają jednoosobowe firmy, żeby obniżać koszty.