Czyje są spółki Skarbu Państwa

Na pierwszy rzut oka superpremier Morawiecki ciągle jest na fali wznoszącej. Gospodarka się rozwija, wpływy do budżetu rosną, a aferzyści wyłudzający dziesiątki miliardów złotych wyraźnie wystraszyli się determinacji nowej władzy. Sukces goni sukces. W kwestii uszczelniania systemu VAT można wprawdzie dyskutować o sumach, ale osiągnięcia wydają się niewątpliwe. Jako minister finansów Morawiecki radzi sobie dobrze, co prezes wydaje się w pełni zauważać i doceniać. Na kongresie partii w Przysusze to Morawiecki został wyznaczony, żeby nakreślać dalszy dynamiczny rozwój gospodarki, jakby jego szefowa w tej sprawie niewiele miała do powiedzenia. Nasiliły się spekulacje, że pozycja Beaty Szydło słabnie i zapowiadana na listopad rekonstrukcja rządu może dotyczyć także jej.

Przestaje być jednak oczywiste, że beneficjentem rekonstrukcji – jeśli rzeczywiście do niej dojdzie – zostanie Mateusz Morawiecki. Jako minister rozwoju sukcesami, jak do tej pory, pochwalić się nie może. Co najwyżej może próbować tłumaczyć, że najpierw uchwalenie jego strategii odpowiedzialnego rozwoju torpedowała Szydło, a teraz konsekwentnie wyjmuje mu z rąk narzędzia do jej realizacji. W polityce nie chodzi jednak o wytłumaczenie porażek, ale o skuteczność. Tej skuteczności superpremierowi, jako ministrowi rozwoju, wyraźnie brakuje.

Brakuje mu też umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika, nie mówiąc o blokowaniu tych, które jego pozycję mogą osłabić. To osłabianie, najwyraźniej niezauważone przez Morawieckiego, zaczęło się już przed rokiem.