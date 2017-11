Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt hipoteczny na nieruchomość?

Krok 1. Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

(klient)Oblicza sam swoją zdolność kredytową. Można w tym celu odwiedzić doradcę kredytowego albo użyć np. kalkulatora na stronie internetowej banku. W ten sposób wiadomo, wstępnie, na jakie mieszkanie i na jaki kredyt możemy sobie pozwolić.Klienci często idą do banku z już upatrzonym mieszkaniem i wiszącym nad głową terminem podpisania umowy. To błąd, bo czasem dopiero przy okienku okazuje się, że nie dostaną kredytu, jakiego oczekiwali.(klient)Szuka nieruchomości (mieszkania, działki, domu).Na własną rękę (ogłoszenia w prasie, reklamy deweloperów, znajomi, Internet).Przez agencję nieruchomości.(klient)Znaleźliśmy wymarzone mieszkanie, działkę, dom!(klient lub agencja)Sprawdza status prawny nieruchomości (księgi wieczyste).(klient)Podpisuje u notariusza przedwstępną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości lub inny dokument (np. promesę sprzedaży wystawioną przez sprzedającego) wymagany przez bank w procedurze kredytowej.(klient)Składa wniosek kredytowy i wszystkie potrzebne dokumenty (patrz s. 19), wpisuje swoje miesięczne wydatki, obciążenia, inne kredyty.Nie należy zatajać przed bankiem negatywnej historii kredytowej (problemów ze spłatą wcześniejszych kredytów odnotowanych w Biurze Informacji Kredytowej). Wpisując obciążenia należy poinformować także o posiadanych kartach kredytowych(bank)Potwierdza deklarowane dochody u pracodawcy , sprawdza naszą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.(bank)Bada zdolność kredytową klienta pod kątem konkretnej kwoty kredytu i konkretnej nieruchomości.Jest zdolność kredytowa lub brak zdolności kredytowej, a wtedy:• szukamy innego banku• rozważamy mniejszą kwotę• dajemy lub podnosimy wkład własny• szukamy współkredytobiorcy.(bank)Bada nieruchomość (wyciąg z księgi wieczystej, sprawdza dewelopera, czasem chce wyceny).Coraz mniej banków wymaga od klienta przedstawienia wyceny nieruchomości na własny koszt.(klient i bank)Podpisują umowę kredytową.(klient lub agencja)Ponownie sprawdza stan prawny nieruchomości w dniu podpisania aktu notarialnego.Czas pomiędzy podpisaniem umowy przedwstępnej a sfinalizowaniem transakcji może się przedłużać do kilku miesięcy. Dlatego warto dla bezpieczeństwa raz jeszcze sprawdzić, czy nieruchomość nie została przez ten czas sprzedana lub obciążona długiem.(klient)Podpisuje u notariusza umowę kupna nieruchomości ze sprzedającym.Notariusz powinien niezwłocznie zawiadomić sąd prowadzący księgę wieczystą o zmianie właściciela.(bank)Na podstawie umowy wypłaca pieniądze sprzedającemu.(klient)Zaczyna spłacać kredyt.