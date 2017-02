Top Employers Polska 2017  

Od ponad 25 lat Top Employers Institute certyfikuje warunki pracy u pracodawców na całym świecie, a w Polsce już od 8 lat. W 2017 roku certyfikację zdobyło 1200 organizacji w 116 krajach.

Zadaniem programu Top Employers Polska jest wskazywanie pracodawców, którzy najlepiej dbają o swoich pracowników. Zdobycie certyfikatu uprawnia do posługiwania się tytułem Top Employers tylko przez rok, tak aby kandydaci zawsze mieli pewność, że aplikują do firmy oferującej atrakcyjne warunki zatrudnienia. Nie więc dziwnego, że liderzy rynku pracy co roku przystępują do badania – wśród tegorocznych laureatów aż 16 firm bierze udział w badaniu co najmniej od pięciu lat. Cztery organizacje (ING Bank Śląski S.A., JTI Polska Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Volvo Polska) zdobyły tytuł Top Employera aż osiem razy!

W Polsce nagrodzono 43 firmy:

AbbVie Polska, Accenture Polska, Avon Cosmetics Polska, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer-Ingelheim, British American Tobacco Polska, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. , Capgemini Polska Sp. z o.o., Carrefour Polska, Chiesi Poland, Citi Service Center Poland, DHL Express (Poland) Sp. z o.o., Dimension Data Polska Sp. z o.o., Dow, Elica Group Polska , Grupa Goodyear Polska, Grupa Saint-Gobain w Polsce, Imperial Tobacco w Polsce, ING Bank Śląski S.A., ista Shared Services Polska, JTI Polska Sp. z o.o., Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., Lidl Polska, mBank , McDonald's Polska Sp. z o.o., Mercer (Polska) Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., MTU Aero Engines Polska, Nationale-Nederlanden, Orange Polska S.A., PageGroup, PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o., Philip Morris International w Polsce, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Provident Polska S.A., Raiffeisen POLBANK, Roche Polska, T-Mobile Polska S.A., Turek Sp. z o.o., Valeo Polska, Volvo Polska.

To nie tylko najlepsi pracodawcy, ale 10 z tych firm wyróżnia się w obszarze społecznej odpowiedzialności (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Złotym Listkiem CSR POLITYKI mogą pochwalić się: Provident Polska, Orange Polska i PKN Orlen, Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI: Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, Volvo Polska, a Białym Listkiem CSR POLITYKI: Grupa Goodyear, Nationale-Nederlanden i T-Mobile Polska.