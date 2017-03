Nagroda FOB dla tych co zmieniają biznes i wspierają różnorodność

Już po raz drugi, wyróżnienie zostanie przyznawane pracownikom, którzy dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i którzy swoim osobistym zaangażowaniem przyczynili się do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social reponsibility). Nagroda zostanie przyznana w III kategoriach: „Biznes”, „Sektor Publiczny” oraz po raz pierwszy w tym roku – ze względu na pięciolecie projektu Karta Różnorodności – w kategorii „Różnorodność”.

„Ludzie, którzy zmieniają biznes” to nagroda przyznawana pracownikom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych: uczelni wyższych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych czy organizacji otoczenia biznesu. - Nagradzając i promując osoby działające na rzecz rozwijania idei CSR w polskich firmach i organizacjach chcemy docenić ludzi, dzięki którym firmy stają się bardziej społecznie odpowiedzialne, zmotywować i inspirować ich do dalszych działań - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna FOB.

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda przyjmowane są do 13 kwietnia br.

Tygodnik POLITYKA jest jednym z medialnych partnerów wydarzenia.