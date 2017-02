Znachor Marek H. został skazany na 3,5 roku więzienia za przyczynienie się do śmierci półrocznej Madzi z Brzeznej koło Nowego Sącza.

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Marek H. nigdy nie przyznał się do winy. Chciał uniewinnienia.

***

Tekst został opublikowany w POLITYCE 27 kwietnia 2014 roku.

W poczuciu mieszkańców niewielkiej Brzeznej, wsi pod Nowym Sączem, Magda była dzieckiem kochanym przez rodziców nad życie. A raczej jest. Bo ludzie, pomimo potajemnego pogrzebu (biała trumienka, dziadkowie, trójka dzieci, w tym pięcioletni brat Magdy), nie potrafią przejść na czas przeszły.

W czasie teraźniejszym to dziecko, mimo że rzadko wynoszone z domu z ogrodem i prywatnym placem zabaw, jest pod dobrą opieką. Matka i ojciec Magdy, oboje po Wyższej Szkole Biznesu, prowadzą firmę produkującą lustra, ale skupiają się na domu. W ostatnich miesiącach życia Magdy wahają się między zainstalowaniem młynków do odpadków a kompostowaniem oraz celebrują wspólne posiłki z warzyw, często niedocenianych, a zdrowych. Komponując je, matka zwraca uwagę na zawartość kwasu foliowego, potasu, magnezu, cynku i witaminy C. „Dla zdrowia dzieci. Bo nie ma bardziej drogocennej biżuterii od rączek dziecka na szyi rodzica” – pisze do znajomych na swoim Facebooku. Ogranicza mięso. Na tle żywienia zdarzają się czasem tarcia z rodziną, ale matka i ojciec przywykli, że wszędzie odstają.

Wśród towarzystwa ze studiów uchodzą za dziwaków, bo „nie wstydzą się Jezusa”. Wśród swoich, z Brzeznej, są za bardzo światowi, bo jeżdżą do spa i interesują się medycyną alternatywną. Ale, jak pisze na swoim Facebooku matka Magdy, lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich. Warto wyzbyć się lęku, aby żyć szczęśliwie.

Za pośrednictwem sieci dzieli się refleksjami: wcześniej właśnie lęk przed wypadnięciem z systemu kazał jej zaszczepić starszego syna i chodzić z nim na wizyty kontrolne, a teraz, kiedy w internecie można przeczytać coraz więcej demaskatorskich tekstów o szczepionkach i coraz więcej rodzin z sukcesem z nich rezygnuje, ona, matka Magdy, chce być jedną z nich. Ojciec jest za. Wierzą internetowi. Nie szczepią więc małej, nie chodzą na wizyty kontrolne (kiedy dostają wezwanie, pokazują zaświadczenie, że mała jest leczona na Słowacji).

Matka karmi piersią. Wierzy, że jej pokarm, pranie wielorazowych pieluch w orzechach zamiast w proszku do prania i kąpanie w skrobi kukurydzianej wyleczy Magdę z dziwnych zmian skórnych. Dopiero gdy traci pokarm, nie wie, co dalej. Oboje z mężem są pewni, również dzięki ulubionym stronom dla ekoświadomych, że nie mogą truć dziecka sztucznymi mieszankami. Takie żywienie zwiększa ryzyko infekcji przewodu pokarmowego i zapalenia ucha, a oni nie chcą, żeby dziecko cierpiało. Szukają więc pomocy – ale poza systemem. Najchętniej u kogoś, kto tak jak oni wierzy w cud uzdrawiania naturą. Pada na Bożego Człowieka z Nowego Sącza. Od lat kochający rodzice jeżdżą do niego z chorymi dziećmi, a on je uzdrawia przykładaniem rąk, ziołami i wahadełkiem.

Nadzieja

Matka Przemka, który zmarł we Wszystkich Świętych, też szukała pomocy poza systemem. U Bożego Człowieka. Odwiedzający go regularnie wyznawcy z całej Polski (kilkuset, może ponad tysiąc) opisują go jako wysokiego, potężnie zbudowanego mężczyznę koło pięćdziesiątki albo niskiego starca z długą siwą brodą. Policjanci, którzy siedem lat temu widzieli go siedzącego przy wersalce, na której leżał martwy Przemuś, zapamiętali osobnika około metra siedemdziesiąt, o oczach brązowych i szczupłej budowie ciała. Kiedy spisywali protokół, wtrącał się do rozmowy. Mówił na przykład, że lekarze nie tylko nie leczą, ale też kłamią.

Policjanci myśleli, że jest kimś z rodziny, może dziadkiem, ale okazało się, że to obcy, wpadł z wizytą. Matka za to – co też zdziwiło policjantów – zachowywała się za bardzo, zważywszy na okoliczności, spokojnie. Jak zahipnotyzowana albo pod wpływem środków odurzających. A przecież, co potem wyszło podczas kolejnych przesłuchań, kochała Przemusia nad życie. Oboje z mężem starali się o niego przez kilkanaście lat, a potem, co jeden Bóg wie, robiła wszystko, żeby rozwijał się dobrze i był szczęśliwy. Rzuciła posadę ekspedientki, przez pięć lat jego życia nie było dnia, który spędziliby oddzielnie. Codziennie o tej samej porze wspólne zakupy, gotowanie obiadów – Przemuś miał dobry apetyt, potem drzemka, bajka i kąpiel przed snem. W soboty jeździli do Krościenka na pstrągi, w niedziele do Limanowej na mszę dla dzieci.

Mąż budowlaniec pracował w Niemczech, przysyłał pieniądze, o zdrowie Przemusia musiała walczyć sama. Również ze służbą zdrowia, bo lekarze, jak twierdzi, źle synka leczyli. Przemuś mdlał i puchł, a pani doktor odsyłała ją do domu z lekami na alergię. Kiedy zemdlał i wezwała pogotowie, usłyszała, że jest wyrodną matką, bo na pierwszy rzut oka widać, że to zapalenie płuc.

Spała potem w szpitalu, w nogach syneczka, i czekała na badania, ale było przepełnienie, więc ich wypisali – to jednak nie było zapalenie płuc. Kazali się zgłosić za dwa dni, ale nie zrobili badań, tylko dali skierowanie do szpitala w Krakowie. Dzwoniła, ale miejsce było za kilka miesięcy, wreszcie udało się dostać prywatnie, za pośrednictwem fundacji. Okazało się, że Przemuś cierpi na nerki, musi brać encorton, a matka powinna badać poziom białka w moczu. Przez pół roku dawała leki, zapisywała wszystkie wahania wyników w zeszytach, najpierw na brudno, potem na czysto. U nefrologa była trzy razy.

W lipcu jeszcze mierzyła białkomocz, ale mimo że był alarmująco wysoki, nie pojechała do szpitala i wyrzuciła leki. Dzwoniła do Bożego Człowieka, który przez telefon przesyłał Przemusiowi energię płynącą wprost od Pana Jezusa. Boży Człowiek, w odróżnieniu od lekarzy, odbierał o każdej porze, przyjeżdżał, kiedy było trzeba, i nigdy nie krzyczał. Tylko tłumaczył, że rodzic, z jego pomocą, sam może uleczyć. Wystarczy, że zawierzy i zaufa.