Tradycyjny feminizm się zdezaktualizował, a różnice między kobietami i mężczyznami nie istnieją?

Wywiad ukazał się w POLITYCE we wrześniu 2015 r.

Anna Maziuk: – Dlaczego twierdzi pani, że tradycyjny feminizm się zdezaktualizował? Nie ma już nierówności między kobietami i mężczyznami?

Alison Wolf: – Współcześnie kobiety nie stanowią już jednolitej grupy. Mają o wiele mniej wspólnych interesów niż przez całe wieki. W przeszłości tym, co decydowało o życiu większości z nich, było udane małżeństwo. Bez względu na to, czy należały do elity czy do biedoty, czekał je podobny los, a ich aspiracje mogły mieć podobnie ograniczony charakter. Dziś dzielą się na te, dla których centrum życia tradycyjnie stanowią dzieci i rodzina, oraz te, które na pierwszym miejscu stawiają karierę. Myślę, że w dzisiejszych czasach tworzenie ministerstw do spraw kobiet ma coraz mniej sensu. Albowiem interesy zamożnej, dobrze wykształconej elity kobiet są o wiele bardziej zbieżne z interesami podobnych mężczyzn niż z interesami całych rzesz kobiet z niższych warstw społecznych.

W Polsce odbył się niedawno doroczny, VII już, zjazd Kongresu Kobiet – działającego na rzecz kobiet ruchu polityczno-społecznego. Pani nie jest, jak się wydaje, entuzjastką tego typu ruchów?

Mam mieszane uczucia. Pod wieloma względami są super. Kiedy bierze się w nich udział, poznaje się podobne do siebie kobiety, ze zbliżonymi do twoich doświadczeniami. To inspiruje, pokrzepia, pomaga nawiązywać kontakty.