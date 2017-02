Egzorcystka na telefon

Zakładka aktualności strony www.egzorcysta.pl informuje o intensywnych tournée. Jesienią 2015 r. Wanda P. uświadamiała demonologicznie w Ameryce, wcześniej w Australii, Niemczech i innych lokacjach. Usługa odbywa się w przestrzeni astralnej. Wanda P. łączy się z duchem myślowo, sięgając z kanapy w salonie nawet na odległość Księżyca. Terapia ma uświadomić duchowi jego aktualne położenie, czyli że już nie żyje.

Od 40 lat „dezynfekuje” rocznie kilka tysięcy opętanych ze wszystkich kontynentów. Abonament za standardową kurację trzymiesięczną wynosi w przybliżeniu 300 zł. W przypadku duchów głuchych na wszelkie argumenty niestety drożej.

Powinniśmy – donoszą wdzięczni oczyszczeni – dziękować Bogu, iż zgodził się, by osoba tak wysoko rozwinięta duchowo przyszła na ten świat. I do tego w Polsce. Jakie to szczęście i wyróżnienie spotkało nasz naród.

O niej

Życie codzienne Wandy P. przypomina klimatami kultowy horror psychologiczny „Szósty zmysł”, pisze w książce „Opętani przez duchy. Egzorcyzmy w XXI stuleciu”. Wizjonerka od niemowlęctwa, karcona za dziwaczność przez niedowierzających dorosłych. Urodzona – czytamy – w powojennych ruinach, spowitych chmarą zabłąkanych dusz, które z różnych powodów nie odeszły w zaświaty. Niektóre – czytamy – przegapiły, iż nie żyją, umierając nagle lub w psychotycznym zamroczeniu. Inne trzymają się tej strony w obawie przed surową karą za grzechy, na przykład za to, że jadły mięso w piątek.