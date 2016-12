Co kryje w sobie imperium Tadeusza Rydzyka

Wyrazy wdzięczności dla redemptorysty zaczęły płynąć na długo przed nastaniem „dobrej zmiany”. Jeszcze w 2014 r. PiS wyceniło wsparcie ze strony ojca Tadeusza i jego mediów zaledwie na 81 tys. zł. Ale już w roku wyborczym suma, która zasiliła konto kierowanej przez o. Rydzyka fundacji Lux Veritatis (Światło Prawdy), zwiększyła się ponadtrzykrotnie – do 286 tys. zł (POLITYKA 17).

To był jednak tylko wątły strumień, który na początku tego roku zamienił się w rwącą rzekę. Bo – jak powiedział Jarosław Kaczyński na zeszłorocznych obchodach rocznicy założenia Radia Maryja, które odbyły się trzy tygodnie po zaprzysiężeniu rządu PiS – „bez Ciebie, Ojcze Dyrektorze, nie byłoby tego zwycięstwa”. Pierwsza próba okazania prawdziwej wdzięczności kapelanowi „dobrej zmiany” okazała się falstartem. Poprawka do ustawy budżetowej, złożona przez szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, a przewidująca odebranie 20 mln zł teatrom i przekazanie ich Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, równie szybko została wycofana, jak się pojawiła. A to dlatego, że taka dotacja byłaby złamaniem prawa.

Później szło już gładko i z rozmachem. Nadzorowany przez bliskiego Rydzykowi ministra środowiska Jana Szyszkę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił Lux Veritatis 26 mln zł.