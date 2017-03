Tegoroczna Manifa „przeciw przemocy władzy”. O co kobiety walczą tym razem?

„Przeciw przemocy władzy” – to hasło tegorocznej Manify, organizowanej w Warszawie już po raz 18, a odbywającej się także w innych polskich miastach. Pod tym samym hasłem maszerują w niedzielę stolica, Wrocław i Poznań. W sobotę maszerowały zaś Bydgoszcz, Łódź i Lublin. Manifa w Krakowie manifestowała wczoraj – pod hasłem „Równości jak powietrza!”. „Pod jedną parasolką” to z kolei hasło Manify trójmiejskiej, która ruszy 8 marca. Maraton protestów zakończy się 11 marca w Toruniu. Uczestnicy przejdą ulicami miasta solidarnie – „dla naszych mam, sióstr i córek”.

Organizatorki warszawskiej Manify wyjaśniają: „Protestujemy przeciwko wszelkiej przemocy – instytucjonalnej, systemowej, ekonomicznej, fizycznej, seksualnej, psychicznej, symbolicznej, przeciwko zaniechaniom i bierności tam, gdzie potrzeba pomocy i wsparcia”. O tym, z jak wielu prywatnych i publicznych przestrzeni rugowane są kobiety, piszemy obszernie w POLITYCE, która ukaże się w kioskach 8 marca. Bo oto rząd PiS, uprawiając prorodzinną propagandę, w rzeczywistości diametralnie (i dramatycznie) zmienia pozycję kobiet w kraju, umniejsza ich rolę, odbiera im głos.

O co walczą kobiety?

Postulaty tegorocznej Manify są szczegółowo rozpisane i dotyczą spraw fundamentalnych, takich jak choćby prawa reprodukcyjne. Organizatorki tłumaczą: „Władza zmusza nas do rodzenia, nie wspiera nas wtedy, kiedy chcemy mieć dzieci, ogranicza dostęp do żłobków i przedszkoli, uniemożliwia leczenie niepłodności, tworzy klimat wstydu i strachu wokół tematów związanych z reprodukcją”. Hasło stołecznej Manify, ogłoszone kilka dni temu przez Porozumienie Kobiet 8 Marca, w pełnym brzmieniu jest następujące: „Przeciw przemocy władzy. Dość wyzysku reprodukcyjnego”.

Poczucie „wyzysku reprodukcyjnego” to skutek rozmaitych parlamentarnych decyzji, prowadzących – zdaniem organizatorek – m.in. do całkowitego zakazu aborcji, ograniczenia dostępu do antykoncepcji, wycofywania się z refundacji in vitro i standardów okołoporodowych. Wyzysk reprodukcyjny ma zatem „wymiar prawny, społeczny i ekonomiczny. Prowadzi do ubóstwa, coraz większych podziałów społecznych i marginalizacji”.

Uczestnicy Manif protestują więc przeciw władzy, która „zwiększa nierówności”, marginalizuje różne grupy (kobiety, uchodźcy, społeczność LGBT, niepełnosprawni, osoby starsze, bezrobotne), opowiada się za wielkimi korporacjami, ogranicza dostęp do edukacji i dóbr społecznych, do mieszkań komunalnych i żłobków. Wreszcie przeciw władzy, która legitymizuje ksenofobię i toleruje przemoc wobec migrantów – nie piętnując jej przejawów.

Trasa stołecznej Manify tradycyjnie zaczyna się i kończy na placu Defilad. Uczestnicy maszerują m.in. Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem i ul. Świętokrzyską.

A już 8 marca zapraszamy na Strajk Kobiet w redakcji POLITYKI. Będzie to strajk w formie dyskusji o tym, jak kobiety przetrwają to, co się teraz w Polsce dzieje. Zachęcamy do bezpłatnej rezerwacji miejsc! Dyskusja odbędzie się w środę o godz. 11 w siedzibie naszego tygodnika.