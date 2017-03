15 pytań od kobiet do premier Beaty Szydło

8 marca w 54 krajach na cały świecie – także w Polsce – odbywają się marsze, happeningi i protesty kobiet w sprawie uznania praw kobiet przez populistyczne władze.

Organizatorki Strajku Kobiet w Polsce postanowiły zebrać najważniejsze pytania w najważniejszych dla kobiet sprawach. Pytania o przyszłość praw reprodukcyjnych, ochrony przed przemocą, edukacji równościowej. Wzywają do „podjęcia rzeczowej debaty na temat sytuacji kobiet w Polsce, która prowadzić będzie do wprowadzenia rozwiązań systemowych, mających na celu poprawę tej sytuacji”.

W pierwszej kolejności są to metaforyczne „dowody” na to, że prawo antyprzemocowe w Polsce nie działa – i to wbrew temu, co powiedział niedawno prezydent Andrzej Duda, podsumowując w dodatku, aby tzw. Konwencji antyprzemocowej „przede wszystkim nie stosować”.

W drugiej kolejności – okaleczone lalki i inne maskotki symbolizujące dzieci, do których rodzenia większość parlamentarna usiłuje nakłonić kobiety – są śladem społecznego protestu wobec tej wyjątkowo haniebnej ustawy. Zostały w spontanicznym zrywie przyniesione 6 listopada 2016 r. pod Pałac Prezydencki, gdy już tylko jeden podpis dzielił to barbarzyńskie prawo od wejścia w życie. Ustawy, która według nas nie ma innego zadania jak tylko doprowadzić do niewyobrażalnego cierpienia i traumy za 4 tysiące złotych (pod warunkiem, że to cierpienie urodzi się żywe).

„Liczymy na to, że przejrzy pani na oczy, że spróbuje pani wyobrazić sobie życie kobiet, nie tylko to idealnie szlachetne, to wymyślone czy oczekiwane, ale także to realne, w którym trzeba mierzyć się z dniem codziennym” – uważają. I pytają:

1. Czemu ma służyć projekt wycofania obowiązku procedur okołoporodowych ze szpitali?

2. Czemu ma służyć rezygnacja państwa z systemowego finansowania przesiewowych badań profilaktycznych, mających na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi?

3. Czemu ma służyć ograniczenie dostępności antykoncepcyjnych pigułek „dzień po”? Jednocześnie, w trosce o naszych mężczyzn, chciałybyśmy wiedzieć dlaczego środki typu viagra są dostępne bez recepty, mimo że udowodniono naukowo wiele niebezpiecznych skutków ubocznych i ich stosowanie powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarską?

4. Czemu ma służyć rozważana delegalizacja hormonalnych środków antykoncepcyjnych, które w wielu przypadkach są po prostu lekami w zakresie ginekologii?

5. Czemu ma służyć brak finansowania profesjonalnych organizacji, od lat wspierających lub udzielających pomocy ofiarom przemocy (w tym przemocy domowej)?

6. Jaki ma cel wykluczenie z programu 500+ samotnych matek z jednym dzieckiem?

7. Czemu naprawdę ma służyć uchwalona ostatnio reforma edukacji, oprócz tego żeby było tak, jak Państwo chcą? Jakie realne korzyści edukacyjne zostaną osiągnięte?

8. Jakie społeczeństwo chcecie stworzyć wzmacniając indoktrynację światopoglądową, serwowaną uczniom podczas pozbawionych jakiejkolwiek kontroli dydaktycznej lekcji religii w publicznej szkole, zamiast realnej nauki o biologii człowieka, jego seksualności, roli hormonów i wszystkich konsekwencjach współżycia, z chorobami wenerycznymi na czele?

9. Jakie zamierza Pani, i Pani rząd, podjąć kroki, aby przepisy obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 roku nie były bezkarnie łamane przez lekarzy w całym kraju?

10. Jaka logika przyświeca wycofaniu się państwa polskiego ze wspierania przyrostu naturalnego przy wykorzystaniu procedur in vitro?