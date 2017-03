Kto chce skłócić Polaków i Ukraińców?

Przygraniczne wioseczki pod Przemyślem są pustawe. Na cmentarzu w Hruszowicach stoi jedyny w Polsce pomnik ku czci UPA. Postawiony nielegalnie. Spory, góruje nad cmentarzem. Na nim napisy sprayem: „SS=UPA”, „jebać UPA”, „śmierć katom Wołynia i Donbasu”, „Falanga”. Pomnik jest nielegalny, ale polskie władze od ponad 20 lat nie są w stanie go rozebrać, bo Ukraińcy twierdzą, że to zwykły nagrobek, tyle że duży. Stoi więc, upaćkany tymi napisami, jak pod pręgierzem, bo i Ukraińcy nie są w stanie go wyczyścić: wolą nie prowokować Polaków. Każdy, kto pomnik tknie, ogłoszony zostanie rezunem. I tak to się kręci.

•

W czerwcu 2016 r. w Przemyślu ukraińska procesja została zatrzymana przez narodowców. Z mszy w katedrze planowano przejść na cmentarz, na którym leżą strzelcy siczowi z armii Petlury. Z oddziałów, które w 1920 r. walczyły razem z Piłsudskim. Na idących pod religijnymi sztandarami Ukraińców czekała spora grupa krzyczących polskich nacjonalistów. Procesja stanęła. Doszło do szarpaniny, interweniowali policjanci. Gapie wyjęli komórki i zaczęli nagrywać. Teraz te filmy są w sieci.

Protestujący krzyczeli: „mordercy”, „dzieciobójcy”. Ludzie wyglądali na zastraszonych. Obok flag ukraińskich niesiono biało-czerwone. Gdy ktoś w końcu wzniósł okrzyk: „sława Ukrainie”, kibole zakrzyknęli: „Polska antybanderowska”.