Ewa Wilk

Niechlujna „swojskość”: charakterystyczna cecha Polaków?

Bylejakość

Bałagan, chaos, pogarda dla zasad i procedur – wszystko to wciąż przenika polskie życie zbiorowe. Przez ostatnie ćwierćwiecze aspirowaliśmy do zachodniego ładu. Z niejakim sukcesem. Czy obecna władza cofnie nas do cywilizacji powszechnego niechlujstwa?