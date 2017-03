Posłanko Pitero, pary jednopłciowe nie mają w Polsce żadnego wyboru. To pani z pani mężem miała wybór

Europosłanko Pitero, czy naprawdę sądzi pani, że merytoryczna krytyka działań pani i pani kolegów, działań podejmowanych na mocy mandatu, który pani otrzymała od polskich obywateli, to „wojna na hejty”? To nie ma pani pojęcia, co to wojna na hejty.

Europosłanko Pitero, osobo dorosła, ba, zbliżająca się do wieku emerytalnego, zawodowa polityczko od blisko ćwierćwiecza, radna, posłanko, członkini rządu RP i europosłanko, czy naprawdę przeszły pani przez gardło słowa: „to była nasza, Platformy, forma protestu przeciwko uświatopoglądowieniu każdego dokumentu, który spływa do europosłów. Kończy się to tak, że organizacje prawicowe piętnują jednych, organizacje lewicowe piętnują drugich”?

Otóż: tak, to się nazywa polityka: jedni mają jedno zdanie, drudzy – drugie i wzajemnie się ze sobą spierają. Jeśli to pani nie odpowiada, to proponuję zajęcie się rąbaniem drewna, robieniem konfitur czy inną niekontrowersyjną działalnością, bo najwyraźniej ćwierć wieku temu poszła Pani nieodpowiednią ścieżką.