Jak konkurs plastyczny zburzył chwiejny układ między kaliską lewicą i prawicą

W tej historii, jak to w Polsce, są trzy wersje wydarzeń – wersja strony prawej, wersja strony lewej i wersja strony postronnej, ale o niej potem.

Strona prawa to narodowcy, którzy w Kaliszu występują pod nazwą Kaliscy Patrioci i zrzeszają w swoim gronie propagatorów polskości różnego autoramentu – oenerowców, Młodzież Wszechpolską, jak również kibiców lokalnego klubu piłkarskiego. Drobne ideowe różnice między sobą odkładają na bok, w końcu w jedności siła.

Strona lewa to kimowcy, stronnicy KIM, czyli Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej. Działają razem na rzecz spraw miasta, ale podkreślają, że ich siłą jest to, że różnią się od siebie. Jedni bardziej konserwatywni, inni z anarchistyczną przeszłością, rowerzysta, Żydówka, a nawet wspierający ruchy LGBT znawca kaliskich zabytków.

Narodowcy z kimowcami raczej się nie lubią. Ich stowarzyszenia powstały mniej więcej w tym samym czasie, cztery lata temu, ale od początku nie było im ze sobą po drodze. Kaliscy Patrioci nie mogli zrozumieć, jak można nie popierać patriotycznych inicjatyw i krytykować marsze ku czci bohaterów, ale tłumaczyli to sobie: czego spodziewać się po kimś, kto bierze pieniądze od Sorosa i fundacji Batorego?

Kimowcy z kolei, zamiast powrotów do przeszłości, woleli się skupiać na praktycznych sprawach – rewitalizacji, inwestycjach, wprowadzeniu transmisji na żywo z obrad rady miasta, ale gdy gdzieś pojawiał się symbol falangi, nie mogli być obojętni, musieli protestować. Szczególnie że w ostatnim czasie nie mogą oprzeć się wrażeniu, że od kiedy PiS doszedł do władzy, narodowcy w oczach miejskich włodarzy są jakby bardziej u siebie.

I wszystko pewnie trwałoby tak dalej, w swojskim i przewidywalnym wzajemnym podzieleniu, gdyby pod koniec zeszłego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, do lewicowo-prawicowego sporu w kaliskiej mikroskali nie wtrącił się ktoś trzeci, zupełnie niespodziewany.

*

Miało być jak co roku – wspominają narodowcy – przedświąteczna zbiórka żywności dla Polaków z Kresów, a do tego konkurs patriotyczno-plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych, na kartkę dla bohatera ze Wschodu, która dołączona miała być do każdej paczki żywnościowej. Szczytna idea. Chyba nikt przyzwoity, w odczuciu narodowców, nie może temu zaprzeczyć. To wyraz pamięci o tych, o których państwo polskie przez tyle lat zapominało i zamiast swoich wolało przyjmować uchodźców. Na szczęście nie doszło do tego.

Jako oficjalni organizatorzy, Kaliscy Patrioci z sercem przyłożyli się do przygotowań imprezy. Już we wrześniu 2016 r. zaczęli starania o pozyskanie sponsorów. Następnie powstał plakat z grafiką ukazującą mapę wielkiej Polski (kształt obecny plus Kresy), logo partnerów (m.in. ONR, Młodzież Wszechpolska) oraz informacją o honorowym patronacie zaprzyjaźnionego posła Kukiz’15 Jerzego Kozłowskiego. Specjalne delegacje zaniosły je do dyrekcji każdej kaliskiej szkoły podstawowej. Obojętne na ideę nie pozostało również miasto – po pisemnej prośbie Kaliskich Patriotów dofinansowało nagrody dla dzieci kwotą 2 tys. zł, co organizatorzy z dumą podkreślali, gdy oficjalnie ogłaszali konkurs w listopadzie 2016 r.

*

O konkursie rozpisały się media, najpierw lokalne, potem ogólnopolskie. Kimowcy wydali oświadczenie „NIE dla skrajnej prawicy w szkołach”, które umieścili na swojej internetowej stronie. Interweniował też Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej z okręgu kaliskiego. W sprawie konkursu wysłał interpelację do MEN, apel do prezydenta Kalisza Grzegorza Sapińskiego oraz listy do dyrektorów szkół, do których trafiły plakaty.