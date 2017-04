Skąd się wziął Tomasz Rakowski, „homosceptyk” p.o. rzecznika Muzeum II Wojny Światowej?

Finansowane przez Ministerstwo Kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma nie tylko nowego szefa, ale i nowego p.o. rzecznika prasowego. Został nim Tomasz Rakowski, przedsiębiorca i informatyk z Gdańska. Przyjazne relacje z mediami rozpoczął od deklaracji, że zlecił już kontakt z redakcją „Gazety Wyborczej” z żądaniem „skorygowania nieprawdziwej informacji w związku z rozbieżnościami co do liczby darmowych wejściówek do muzeum”.

Młody rzecznik jest doświadczonym informatykiem, ale nie ma wielkiego dorobku w pracy z mediami (w ubiegłym roku współpracował z TVP Info jako wydawca). Tłumaczy, że do muzeum trafił dzięki „wieloletniej współpracy przy różnych projektach z panem Karolem Nawrockim”, nowym szefem placówki, którego poznał podczas jednego z pierwszych obchodów Dni Żołnierzy Wyklętych w 2011 r. Doktor Nawrocki to dotychczasowy naczelnik gdańskiego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN i przewodniczący Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Na portalu wPolityce.pl, do którego nowy rzecznik pisuje, przedstawia się sam m.in. jako „katolik, konserwatysta, homosceptyk. Dumny z tego, że jest Polakiem”. Rakowski wyjaśnia „Gazecie Wyborczej”, że mówi o sobie „homosceptyk” z pełną świadomością. Odnosi się bowiem sceptycznie „do sposobu życia, który promują środowiska osób homoseksualnych”, ale jednocześnie „nie uważa się za homofoba”.

Mimo to w swej publicystyce tropi wątki propagandy homoseksualnej.

„Piraci z Karaibów” to szał i moda na geja

Jak zauważa nowy rzecznik muzeum finansowanego przez Ministerstwo Kultury, „szał propagandy homoseksualnej dotyczy nie tylko produkcji amerykańskich, coraz częściej pojawia się również w polskich serialach. Taka widać moda. Moda na geja”.

Dostrzega ją np. w filmie o Sherlocku Holmesie, gdzie grający tytułową rolę Robert Downey Jr dopuszcza możliwość homoseksualnej natury detektywa. Promocję homoseksualizmu ma uprawiać także „zniewieściały i umalowany Johny Deep w „Piratach z Karaibów”, niszczący odwieczny archetyp typowo męskiego pirata”. Jak zauważa rzecznik flagowej polskiej instytucji kulturalnej, także widzowie filmu „Szpieg” z Garym Oldmanem „podświadomie są oswajani z akceptowaniem homoseksualizmu”.

Rakowski przestrzega, że po fazie subtelnego przekonywania, że homoseksualizm jest „naturalny, akceptowalny i godny naśladowania”, mogą powstać „homo-wersje światowej sławy książek, filmów i ich bohaterów”. Obawia się, że „tylko czekać na nową wersję Kubusia i Prosiaczka”.

Tomasz Rakowski sam nazywa się „homosceptykiem” na zasadzie analogii do „eurosceptyka”, ale używa jednak języka wykluczającego i stygmatyzującego. A taki przynależy homofobom. Rakowski nie mówi o orientacji homoseksualnej, lecz o „zachowaniach homoseksualnych”, jakby homoseksualizm był opcją czy konwenansem. Nowy rzecznik Muzeum II Wojny Światowej odżegnuje się od homofobii, ale publicznie podziela wątpliwości sąsiada z kina, który zastanawia się, czy „James Bond był pedałem”.