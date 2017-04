Przez radnego Rafała Piaseckiego, maltretującego żonę, PiS pokazał swą najbardziej obrzydliwą twarz

Podczas ostatniej sesji bydgoskiej rady miasta krzesło Rafała Piaseckiego stało puste. Lewicowy radny Jakub Mendry powiesił na nim rękawice bokserskie i szarfę z napisem „Wołanie o miłość”. W piątek przy Wełnianym Rynku, pod biurem Prawa i Sprawiedliwości, odbędzie się pikieta przeciwko przemocy w rodzinie. To efekt nagrań opublikowanych w internecie przez Karolinę Piasecką, żonę radnego, wybranego z list PiS, na których słychać, jak ją bije, poniża, lży, wręcz tresuje.

Nie da się spokojnie słuchać płaczu i pisków przerażonej, upodlonej kobiety. A przy potoku bluzgów, który płynie z ust prawicowego polityka, najbardziej wulgarny tekst polskiego rocka, „Rodzina słowem silna” zespołu Piersi, to wierszyk dla dzieci.

Agresja i przemoc to „wołanie o miłość”?

Nie ma sensu komentować groteskowych słów obrońcy Piaseckiego, że zachowanie jego klienta to było „wołanie o miłość”. Groźniej brzmi argument, że żona Piaseckiego dysponuje czterema nagraniami z czterech lat, czyli wychodzi jedna awantura rocznie, co „zdarza się w każdym związku”. Polska norma, można powiedzieć.

Przerażający jest także „przepis na dobre małżeństwo” autorstwa Rafała Piaseckiego: „Żona rano ma delikatnie budzić męża ze śniadaniem, a z pracy wracać o 16.15. O 17.00 – podać mężowi ciepły posiłek, a od 21 ma być do jego dyspozycji”. Radny tłumaczył, że pochodzi z tradycyjnej rodziny, gdzie mężczyzna zarabia, a kobieta sprząta, gotuje, prasuje, a jego żona nie lubiła tego robić. „Na pierwszym miejscu stawiała pracę, a na drugim fitness. Oczekiwałem, że przynajmniej raz dziennie poda mi ciepły posiłek, a skoro zwykle jest zmęczona i chce szybciej iść spać, to wcześniej położy dzieci do łóżek i godzinę od 21 do 22 spędzi ze mną” – tłumaczył.

Gdy wybuchła afera, Rafał Piasecki wystąpił z PiS, a jego nazwisko zniknęło z tablicy na fasadzie biura partii, dyskretnie zaklejone białą taśmą. Ale jego związków z prominentnymi politykami PiS nie da się tak łatwo zamaskować. Ani faktu, że był jednym z jej najbardziej aktywnych bydgoskich radnych. Głównym moralizatorem, głoszącym wszem wobec, że rodzina jest dla niego świętością, i protestującym przeciwko wizycie „zboczeńca” Biedronia w lokalnym Empiku.

A to nie pierwszy kłopot PiS tego typu

Jeszcze nie ucichły echa po aferze posła Łukasza Zbonikowskiego, którego żona oskarżyła o znęcanie (zrzekł się immunitetu, sprawa się toczy). Według jej słów Zbonikowski także był zwolennikiem tradycyjnej rodziny, w której żona jest od prania i gotowania, może być poniżana, zdradzana i bita, ale ma siedzieć cicho i wszystko potulnie znosić. Również fakt, że mąż ma romans z podległą sobie działaczką. Można powiedzieć, że to także tradycyjny podział ról.