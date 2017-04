Według PiS sprawa Piaseckiego to „temat zakończony”. Rząd znów umywa ręce

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że sprawa byłego radnego PiS, którego oskarża się o znęcanie się nad żoną, to „temat zakończony”. Choć niektórzy przedstawiciele partii potępiają jego postępowanie, zabrakło jasnej deklaracji, że partia rządząca zamierza rzeczywiście przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

Po raz pierwszy o tym, że Rafał Piasecki, radny Prawa Sprawiedliwości w Bydgoszczy, znęca się nad żoną, napisał w lutym „Ekspress Bydgoski”. Przeszło to właściwie bez echa, trochę jak skandal obyczajowy w kronice towarzyskiej. Jakby uznano, że to prywatna sprawa małżeńska i nie należy się wtrącać.

Jakby ciągle wydawało się, że zachowanie Piaseckiego w jakiś potworny sposób mieści się w tradycji rodzinnej. Politycy niby potępiają jego zachowanie, jednak zawsze znajdują jakieś „ale”. Zasłaniają się oczekiwaniem na sprawiedliwy wyrok sądu, próbują bagatelizować sytuację, umywają ręce.

Poseł na Sejm Łukasz Schreiber i eurodeputowany Kosma Złotowski, do tej pory współpracujący z Piaseckim, dopiero niedawno oświadczyli, że „jakąkolwiek przemoc uważają za złą, a przemoc domową za haniebną”. Uznali jednak, że to „wykorzystywanie dramatu rodzinnego do walki politycznej”.

To dobrze znana narracja, po którą sięgają nie tylko politycy PiS. Z jednej strony potępia się przemoc jako taką, a z drugiej strony odwraca oczy od problemu i zmiękcza wydźwięk takiego komunikatu. Podobnie brzmią słowa o „nadużywaniu przemocy wobec kobiet”, które padły w poniedziałek z ust Beaty Mazurek, rzeczniczki PiS. Jakby stosowanie tej przemocy mogło mieć jakieś rozsądne dawki, które w pewnych granicach mogłyby być akceptowane.

To tak jak gdyby wartościować gehennę, jakiej przez 11 lat miała doznawać żona Piaseckiego, Karolina. Upubliczniła wstrząsające nagranie, na którym jest wyzywana i bita. Nie da się go słuchać bez bólu. Ale czy gdyby było nieco krótsze albo padałoby w nim mniej razów – czy taka przemoc nie byłaby już, wedle PiS, nadużyciem?

W sprawie przemocy domowej PiS składa puste deklaracje

Politycy partii rządzącej dzisiaj oficjalnie potępiają zachowanie bydgoskiego radnego. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przyznała, że są to „skandaliczne sytuacje”, a jej resort „zrobi wszystko, żeby przeciwdziałać takim zachowaniom”. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zadeklarował: „W mojej ocenie: zero litości dla takich drani”. Ale to deklaracje właśnie.