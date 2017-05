MEN pracuje nad projektem Szkoła 2020 razem z fundacją Elbanowskich

Szkoła 2020 – tak ma się nazywać kolejny projekt ustawy o oświacie, nad którym pracuje MEN. Partnerem w pracach jest Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, Karoliny i Tomasza Elbanowskich. Na stronie internetowej szkola2020.pl umieszczono zaproszenie dla uczniów, rodziców, nauczycieli i kadry zarządzającej do wspólnego tworzenia rekomendacji do ustawy, „tak, by szkoła była nie tylko miejscem wysokiej jakości edukacji, dobrze zarządzanym i kontrolowanym, ale też miejscem współpracy z rodzicami, przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich uczniów”. Do newslettera, który ma m.in. informować o tym, gdzie i kiedy można wziąć udział w konsultacjach, nie udało się nam jednak dotrzeć.

Debaty i konsultacje pod wodzą Elbanowskich

Dotychczas jako swoje opus magnum minister Anna Zalewska przedstawiała ustawę o systemie oświaty, inaczej Prawo Oświatowe, tyle co przyjęte i właśnie wdrażane, z pominięciem społecznych protestów. Szefowa MEN zachwalała, że nowe regulacje wychodzą „naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków”. Jesienią ubiegłego roku, przedstawiając ich projekty wspominała, że w ciągu najbliższych dwóch lat „docelowo” zaprezentuje zmiany prawa o finansowaniu oświaty, o egzaminach zewnętrznych oraz wspieraniu rozwoju uczniów. Teraz widać, że ów cel jest bardziej odległy. Współorganizowane przez Fundację Elbanowskich konsultacje mają dotyczyć warunków i organizacji pracy, rekrutacji do szkół, oceniania, nadzoru pedagogicznego, doskonalenia zawodowego nauczycieli, kształcenia w placówkach niepublicznych, społecznych organów szkoły, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Choć z pseudodebatami poprzedzającymi demontaż struktury oświaty uwinięto się w pięć miesięcy, teraz przewidziano analizę dokumentów i badań, konsultacje z ekspertami, spotkania robocze w gronie osób najbardziej zainteresowanych poszczególnymi tematami, uruchomienie specjalnej linii telefonicznej, debaty w Internecie. Ma to pomóc w zdiagnozowaniu problemów wymagających rozwiązania, a następnie stworzyć rekomendacje tych rozwiązań dla ministerstwa edukacji. Na ich podstawie powstanie projekt zmiany ustawy o oświacie – czytamy na stronie Szkoła 2020. Całość prac ma potrwać trzy lata. Na stronie projektu obiecane jest nawet wysłuchanie publiczne, choć trudno to odpowiedzialnie obiecywać, bo wniosek o takie wysłuchanie głosuje się na komisji sejmowej. Pewności, że się odbędzie nie można mieć.