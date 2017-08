Google zwalnia autora seksistowskiej notatki, ale to tylko działanie na pokaz. Dyskryminacja trwa

„Nie jestem seksistą, ale kobiety nie nadają się do pracy w IT i do zarządzania ludźmi” – tak można podsumować wewnętrzny dokument z centrali giganta informatycznego Google. Firma z hukiem zwolniła autora tekstu, ale to nie umniejsza jej kłopotów.

Departament Pracy USA zarzuca korporacji systemową dyskryminację kobiet. A to kolejny skandal pracowniczy w Krzemowej Dolinie. Google to środowisko wrogie kobietom – mówi 60 byłych i obecnych pracownic firmy i rozważa pozew zbiorowy przeciwko korporacji. Od miesięcy kwestiom dyskryminacji ze względu na płeć w Google'u przygląda się amerykański Departament Pracy.

Firma ma kłopoty z dostarczeniem wymaganych dokumentów, ale z hukiem zwalnia inżyniera, który ogłosił, że kobiety – z racji swej biologii – mniej się nadają i do pracy w tej branży, i do pracy na kierowniczych stanowiskach w ogóle. Pytanie, czy to coś zmieni.

Czy Google to seksistowska firma?

Amerykański resort pracy podczas rutynowej kontroli dopatrzył się płacowych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami, zajmującymi w firmie takie same lub analogiczne stanowiska. W kwietniu po raz pierwszy publicznie oskarżył Google o „systemowe różnice w wynagrodzeniach” i dyskryminację kobiet na tym tle.

Teraz rząd domaga się pełnej przejrzystości i ujawnienia wewnętrznej dokumentacji, w tym danych kontaktowych tysięcy pracowników, których chce pytać o warunki zatrudnienia. Google współpracuje z administracją na szczeblu federalnym, więc jest zobligowany do poddawania się audytowi. Ale firma nie chce kręcić na siebie bicza i konsekwentnie odmawia.

Jakby tego było mało, 60 byłych i obecnych pracownic właśnie zapowiedziało złożenie pozwu zbiorowego przeciwko Google'owi. Kobiety skarżą się, że zarabiały nawet o 2/3 mniej od kolegów mających podobne doświadczenie i umiejętności – różnice dotyczyły wysokości pensji, premii i opcji na akcje firmy. Wysokość wynagrodzenia miała do tego stopnia zależeć od płci, a nie od kwalifikacji, że jedna z kobiet zarabiała mniej od mężczyzn, którymi zarządzała.

Kobieta nie nadaje się do IT

Google w oficjalnych wypowiedziach zaprzecza oskarżeniom i przekonuje, że „na poziomie globalnym” różnic w wynagrodzeniach nie ma. Ale to nie znaczy, że kultura korporacyjna nie jest wobec kobiet krzywdząca. Jej przykładem może być stanowisko jednego z pracowników centrali, mistrza szachowego, absolwenta m.in. Harvardu, Princeton i Massachussets Institute of Technology.

James Damore opublikował wewnętrzny dokument, w którym przekonywał, że kobiety mają gorsze kwalifikacje, by pracować w branży IT, szczególnie na wyższych stanowiskach. Oryginał do pobrania tutaj. Choć na początku 10-stronicowego manifestu zastrzega, że daleki jest od dyskryminacji, opublikował wręcz doskonały przykład pełnego dyskryminujących założeń i stereotypów biologicznego esencjalizmu.