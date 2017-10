Oszuści nie przestają działać, zmieniają tylko metody

Na jednej kradzieży można wziąć kilka milionów albo więcej. To lepiej niż skok na bank. Dlatego trudno się dziwić, że w ostatnich latach właśnie wokół takich przestępstw wyrósł podziemny przemysł. A więc: ludzie od wyszukiwania atrakcyjnych nieruchomości i grubych kont w bankach, kolejni zajmujący się gromadzeniem informacji o ich właścicielach, jeszcze inni preparujący fałszywe dokumenty, wreszcie – wyszukujący ludzi, którzy mają wiarygodnie grać rolę właścicieli. Pomniejszą rolę grają np. wizażystki, zajmujące się nadawaniem „słupom” odpowiedniego wieku i prezencji – bo w tego rodzaju przestępstwie nie wystarczy byle słup. Potrzeba perfekcyjnego odegrania roli. Według policjantów z wydziału ds. odzyskiwania mienia Komendy Stołecznej Policji jedna z rozpracowanych właśnie grup działała od 2006 r. – Grupa przestępcza to jest pewna korporacja, która myśli, jak zdobyć pieniądze, tylko że w sposób nielegalny. Pojawił się pomysł wykradania tożsamości i brania pożyczek, których oczywiście nikt nie zamierzał spłacać, pod zastaw cudzych nieruchomości. Członkowie grupy wynajdowali działki w dobrych lokalizacjach i podszywali się pod właściciela, wykorzystując do przestępczych celów fundamentalną zasadę prawną, jaką jest jawność ksiąg wieczystych – mówi podinsp. Janusz Gruchalski, p.o. naczelnika wydziału. – Na podstawie sfałszowanego pełnomocnictwa albo fałszywego dowodu „właściciela” docierali do ksiąg wieczystych i tam znajdowali dalsze potrzebne dane.