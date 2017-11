Oświecenie w odwrocie

Są już pomysły, by w szkołach zakazać halloweenowych zabaw, bo – według słów radnego PiS – to praktyki „ocierające się o kontakty z szatanem”, wymierzone przeciwko patriotyzmowi i religii.

Nie jest tak, że mamy homeopatię, znachorów, ruchy antyszczepionkowe i jeszcze jeden pogląd, który nazywa się medycyna. Nauka to nie jest jeszcze jeden pogląd. Populizm, który zdominował politykę, media, a nawet język dużych grup społecznych, wyraża się afirmacją uproszczeń, półprawd, myślowego niewyrafinowania. Obserwujemy próby rozwiązywania problemów bez odniesienia do nauki, a nieraz wręcz urągające myśleniu według naukowych standardów” – te mocne słowa prof. Marcina Pałysa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, to reakcja na inwazję antynaukowych postaw, które negują dorobek pokoleń uczonych i sens uporządkowanego myślenia.

Na poważnie

Niedawno Marian Kowalski z Ruchu Narodowego obalił teorię ewolucji. Stwierdził, że jeśli byłaby prawdziwa, to człowiek miałby dwie wątroby, bo alkohol wynalazł już dawno temu. On wcale nie żartuje. Wzywa, by przestać wierzyć w „jakiś głupi ewolucjonizm”, bo nie wolno „dać się szantażować lewackiej ideologii”. Coś, co brzmi jak kiepski żart ze schyłkowej fazy wesela, wywołało w internecie burzliwą dyskusję. Turcja właśnie zamierza iść tą drogą. Pojawił się tam pomysł, by zakazać nauczania teorii ewolucji w szkołach. W wielu stanach USA jest ona nauczana na równych prawach z kreacjonizmem, ukrywającym się pod pseudonaukową nazwą „teoria inteligentnego projektu”. Według niej świat ma 6 tys. lat, Bóg stworzył go w sześć dni, a dowody na teorię ewolucji sprytnie podrzucił, by zrobić człowiekowi psikusa.