Dlaczego oskarżonych o nadużycia seksualne księży przenosi się do Ameryki Łacińskiej i Afryki?

Tekst został opublikowany we wrześniu 2013 roku.

Wielu konkretów nie znamy: jest dym, nie widać ognia. Są spekulacje, lecz najwyraźniej mają podstawy – tak przynajmniej przekonuje opinię publiczną Kościół katolicki na Dominikanie. Prokuratura nie zdążyła jeszcze niczego ustalić, a dominikańscy biskupi już poprosili ofiary o przebaczenie nadużyć seksualnych księży. Padły słowa o zawstydzeniu i zawiedzeniu zaufania. „Kto postępował źle, niech poniesie konsekwencje swoich czynów”, oświadczyli hierarchowie, wzywając wymiar sprawiedliwości do „stanowczego” działania i wymierzenia kar przewidzianych w kodeksie karnym. Kardynał Lopez Rodriguez dopowiedział na konferencji prasowej, że „trzeba natychmiast oczyścić Kościół, odwołując z funkcji tych, którzy sprawują je w sposób oburzający i nie zasługują, by nazywać ich księżmi”.

Zaczęło się od reportażu w telewizji: Dominikańczycy zobaczyli fotografie starszego mężczyzny w sportowym ubraniu, jak snuje się po zaułkach Santo Domingo, znanych z prostytucji, najpewniej również dziecięcej. To arcybiskup Józef Wesołowski, były już dzisiaj nuncjusz Stolicy Apostolskiej na Dominikanie. Niespodziewanie 21 sierpnia odwołano go i wezwano do Rzymu, gdzie toczy się wewnątrzkościelne dochodzenie. Ma wyjaśnić stawiane byłemu nuncjuszowi zarzuty: molestowania nieletnich chłopców. Wielu szczegółów nie znamy. Opinia publiczna dowiedziała się, że powodem odwołania abp. Wesołowskiego z funkcji było „złe prowadzenie się”, a źródłem tej informacji jest biskup Agripino Núńez Collado. Jednak episkopat Dominikany twierdzi, że przeciwko byłemu nuncjuszowi nie ma konkretnych dowodów. Zarzuty stawiają mu reporterki śledcze – Nuria Piera i Addys Burgos. Wesołowski miał rzekomo molestować chłopców w czasie wycieczki do miejscowości Juan Dolio na południowym wybrzeżu karaibskiej wyspy w 2011 r.

Skandale pedofilskie

Zarzuty nadużyć seksualnych prokuratura stawia także dwóm innym księżom. Jednego z nich – Juana Manuela Motę, znanego jako ojciec Johnny – oskarża się o molestowanie 11 nieletnich dziewcząt i gwałt na co najmniej trzech z nich (informację podało dominikańskie ministerstwo ds. kobiet). Podejrzany zapewnia, że jest niewinny i ubolewa, że oczerniono go niesprawiedliwie, bez dowodów. Władze kościelne zawiesiły go w funkcjach kapłańskich, a wymiar sprawiedliwości bada sprawę.

Drugim jest ks. Albert Wojciech Gil, tak jak abp Wesołowski duchowny z Polski. Gila oskarża się o molestowanie seksualne trzech chłopców w prowincji Juncalito. W maju Gil porzucił parafię i zniknął. Ostatnio widziano go w Rzymie, a gdy dotarły do niego wieści o prowadzonym w Dominikanie śledztwie, rozpłynął się.

Prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie abp. Wesołowskiego oświadczyła najpierw, że nie dotarła do poszkodowanych, lecz zapewniła, że wszystkich ich odnajdzie. Krótko potem toczyły się już – jak oficjalnie zapewniano – przesłuchania, ale ze względu na dobro śledztwa szczegółów nie podano. Kościół, który awansem uderzył się w piersi, skrytykował zarazem środki przekazu za intrygowanie.

Rodzice trójki dzieci, których nazwiska przemknęły w mediach wśród ofiar molestowania, publicznie zaprzeczyli, jakoby wobec ich synów i córek abp Wesołowski dopuścił się nadużyć seksualnych.