Cierpisz z powodu nierówności społecznych? Na domiar złego prawdopodobnie będziesz żył krócej

Wywiad ukazał się w POLITYCE w październiku 2013 r.

Jacek Żakowski: – Dlaczego nierówność dochodów ma takie znaczenie?

Prof. Richard Wilkinson: – Bo im większa nierówność, tym bardziej wszyscy martwimy się o swoją pozycję. Rośnie konkurencja o status, niepokój, że możemy stracić miejsce w szyku, i troska o to, jak nas postrzegają inni. A ludzie postrzegają się nawzajem tym gorzej, im większe są nierówności.

Chodzi o pieniądze?

O miejsce w hierarchii i dystans, który nas dzieli. Amerykanie zarabiają i wydają na zdrowie dużo więcej niż Francuzi czy Włosi, a żyją krócej i więcej chorują. We wszystkich grupach dochodowych są bardziej narażeni na plagi społeczne. Gdybym z moim dość wysokim społecznym statusem profesora brytyjskiego uniwersytetu żył w społeczeństwie o mniejszych nierównościach – w Skandynawii, Japonii czy Niemczech – miałbym szansę żyć statystycznie dłużej i w lepszym zdrowiu, byłbym mniej narażony na akty agresji czy kradzież, moje dzieci miałyby statystyczną szansę uczyć się trochę lepiej, trochę mniej bym się martwił, że moja córka zajdzie w ciążę, zanim skończy szkołę, albo że wciągną ją narkotyki.

Dlaczego?

Thomas Hobbes w XVII w. pisał, że konkurencja wszystkich ze wszystkimi o żywność, pracę, ziemię, partnerów seksualnych może być okiełznana tylko przez silne państwo wymuszające przestrzeganie reguł. I miał wiele racji. Ale nie zauważył, że ludzie mają też potencjał empatii, miłości, wspierania się. Są one dla nas przynajmniej równie ważne, jak walka i konkurowanie. Przekonanie, że inni nas szanują i potrzebują, że mamy w nich oparcie, jest przynajmniej tak ważne dla naszego samopoczucia, jak zwycięstwa. To się przekłada na nasze życie. Dawno zauważono, że w brytyjskich miastach różnica średniej długości życia między dzielnicami wynosi nawet dziesięć lat.

Bo biedni żyją krócej.

Kiedy epidemiolodzy dokładniej zbadali źródła tej różnicy, okazało się, że nie pieniądze są kluczem, tylko status społeczny, wczesne dzieciństwo i przyjaźń. Analiza ponad 150 prowadzonych w różnych krajach badań pokazała, że długość życia w większym stopniu zależy od liczby przyjaciół niż od palenia tytoniu.

Lepiej mieć przyjaciół i palić, niż nie palić i żyć samotnie?

Przyjaźń może niwelować złe skutki palenia. To pokazuje, jak ważne jest społeczne zakorzenienie.

Hegel nazywał to potrzebą uznania. Walkę o uznanie uważał za motor dziejów.

Walka o uznanie jest często ważniejsza niż walka o dobra materialne. Jeżeli jesteśmy otoczeni miłością w dzieciństwie, cenieni przez przyjaciół, szanowani w innych społecznych relacjach, to mniej chorujemy i dłużej żyjemy. Gdy problem głodu zostaje rozwiązany, afirmacja i komfort emocjonalny rodziców są dla zdrowia dziecka najważniejszym, co może dać rodzina.

To nie wyjaśnia problemu zabójstw, samobójstw i ciąż nastolatek.

Przemoc jest częstsza w społeczeństwach o większych nierównościach, bo w dużym stopniu napędza ją upokorzenie. Jeżeli nie umiem inaczej zrównoważyć wstydu, że jestem biedniejszy, gorzej wykształcony, mniej ważny w strukturach społecznych, zademonstruję przewagę fizyczną. Walnę bogatszego lub ważniejszego w zęby. Im większa, trudniejsza do pokonania jest różnica statusu, tym pokusa przemocy jest większa. By upokorzyć stojącego wyżej albo by przejąć symbole jego statusu. Jak zabiorę mu drogi zegarek, to zmniejszę różnicę statusów. Psychologowie twierdzą, że upokorzenie jest najczęstszą przyczyną przemocy. Seks też jest często formą walki o uznanie. Decyduję się na seks, bo chcę czuć się dla kogoś ważny.