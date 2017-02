Walczymy z Bułgarami.

Będziemy rozmawiać z Bułgarami o miejscu dla Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – zapowiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Bułgaria – podobnie jak Polska – stara się o niestałe miejsce w Radzie w kadencji 2018–19. Rada składa się z 5 stałych (USA, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania) i 10 niestałych członków, wybieranych na dwuletnią kadencję. A wybór odbywa się zgodnie z podziałem na regiony. Z naszego regionu kandydaturę zgłosiła również Bułgaria, a to oznacza, że bijemy się o to samo miejsce. I chociaż Polska szanse ma duże, bo jesteśmy od Bułgarii więksi i bogatsi, wydajemy 10-krotnie więcej pieniędzy na pomoc rozwojową i częściej uczestniczymy w misjach pokojowych ONZ, to rywal pozostaje rywalem.