Sprawiedliwość jak w Izraelu

Były premier Ehud Olmert trafił do więzienia na 19 miesięcy. Za korupcję – miał przyjąć łapówkę od dewelopera jeszcze jako burmistrz Jerozolimy. Do dziś nie przyznaje się do winy. Stawił się jednak do zakładu karnego, bo – jak powiedział – nikt nie może stać ponad prawem. Olmert nie jest jedynym izraelskim politykiem wysokiego szczebla, który trafił za kratki. Na siedem lat został skazany za gwałt były prezydent Mosze Kacaw.

Karę Olmerta komentują niektóre gazety arabskie. Pozytywnie – jako przykład do naśladowania w państwach arabskich i jako dowód, że Izrael jest demokracją, choć tylko dla Żydów.