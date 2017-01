Miasta zasnute smogiem. Nie tylko w Polsce

[Artykuł został opublikowany w POLITYCE w maju 2016 r.]

Polskie miasta są najbardziej zanieczyszczone w Unii Europejskiej, alarmuje WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. Żywiec na niechlubnym miejscu pierwszym, tuż za nim Pszczyna, nieco dalej Rybnik, Wodzisław Śląski – 33 polskie miejscowości znalazły się w pierwszej pięćdziesiątce Unii! Winne są najczęściej wyziewy z małych domowych pieców, w których obok marnej jakości węgla pali się wszystko, co jest pod ręką. Z tego samego raportu wynika, że na całym świecie powietrzem przekraczającym normy WHO oddycha 80 proc. mieszkańców miast, które rzecz badają.

Naukowcy z uniwersytetu Yale przyjrzeli się także tym miejscom, gdzie badań się nie prowadzi. Opracowują instrument, który nazwali wskaźnikiem wpływu na środowisko. Mierzą nim piętno odciskane przez cywilizację na naszym zdrowiu i na planecie. Wnioski są takie, że już ponad 3,5 mld ludzi oddycha koktajlem niebezpiecznym dla zdrowia, a fatalna jakość powietrza przyczyniła się w 2013 r. do 5,5 mln zgonów, 10 proc. z odnotowanych wtedy na świecie.

Trend jest wznoszący i nie widać, by miał opadać. W XX w. trujące wyziewy zabiły 116 mln osób, więcej niż narkotyki i tytoń, które uśmierciły w sumie 115 mln osób, albo niewiele mniej niż wszystkie XX-wieczne wojny ze 131 mln ofiar. Alastair Lewis, profesor chemii atmosfery z uniwersytetu w Yorku, głosi tezę, że w XXI w.