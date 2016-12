Jeffrey Sachs definiuje największe zagrożenia dla świata

Sławomir Sierakowski: – Napisał pan, że Brexit i zwycięstwo Trumpa to efekty tego samego zjawiska – rosnącego w siłę populizmu. Czy pana zdaniem ta fala pójdzie dalej? Niemcy są pewnie bezpieczne, ale we Francji mamy Marine Le Pen, w Holandii Geerta Wildersa, we Włoszech Beppe Grillo.

Jeffrey Sachs: – Sądzę, że społeczeństwa są wszędzie bardzo podzielone, a wyniki będą wynosiły np. 51 do 49 proc. w jedną bądź drugą stronę w każdych z tych wyborów. Czy to w Austrii, we Francji czy w USA nie mamy do czynienia z przytłaczającą przewagą populizmu, ale właśnie ze względu na głęboki podział społeczny będzie więcej takich wyników. One odzwierciedlają liczne lęki, których nie jesteśmy chyba w stanie przezwyciężyć. Brexit to także wyraz załamania się poprzedniego porządku w Europie, który odegrał swoją rolę w epoce zimnej wojny, ale teraz się zasadniczo rozpada. Kryzys na Bliskim Wschodzie to też przykład porażki USA i ich słabnącej potęgi. Presja demograficzna, z jaką mierzy się Europa – ze swą spadającą populacją i wzrostem liczby ludności w Afryce i na Bliskim Wschodzie – również wskazuje, że chodzi tu o dość głębokie tendencje, na które nie potrafimy odpowiedzieć. Centrolewica, której czuję się częścią, była totalnie nieskuteczna politycznie w udzielaniu takich odpowiedzi.

Wskazuje pan na cztery czynniki: wzrost nacjonalizmów, słabnięcie amerykańskiej polityki zagranicznej, kryzys centrolewicy i kryzys uchodźczy.