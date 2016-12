Trump buduje finansowe imperium

Dwa tygodnie przed zwycięskimi wyborami Donald Trump otworzył w stolicy hotel nieopodal Białego Domu, jeden z wielu swoich hoteli rozsianych w Ameryce i innych krajach. Po wyborach odbyło się tam przyjęcie dla dyplomatów, którzy nie ukrywali, że będą do hotelu przyjeżdżać, aby zrobić jego właścicielowi przyjemność. Już ten przypadek pokazuje, że władza w Białym Domu da Trumpowi okazję do pomnożenia swego już ogromnego, kilkumiliardowego majątku. Może to grozić narażeniem na szwank interesów kraju, ale nie ma prawnych mechanizmów, które gwarantują, że do tego nie dojdzie.

Przyszły prezydent ma liczną rodzinę, razem z którą może zbudować fundamenty nowej polityczno-biznesowej dynastii. Podczas przedwyborczej debaty telewizyjnej Hillary Clinton nie wahała się, gdy ją zapytano, czy jest coś, co w Trumpie budzi jej szacunek. Jego dzieci, odpowiedziała, bo są „zdolne i oddane swoim pasjom”. „To wiele mówi o Donaldzie”, dodała. Nie ulega wątpliwości, że dzieci prezydenta elekta, zwłaszcza trójka z pierwszego małżeństwa z Ivaną Zelnickową, to jego sekretna broń.

Ivanka na prezydenta

W czasie prawyborów, gdy rywale próbowali go skompromitować w oczach religijnych konserwatystów, przypominając o jego dwóch rozwodach i nawykach playboya, Trump pojawił się z całą rodziną przed kamerami TV jak nobliwy Pater Familias. A Ivanka, pierworodny Donald junior i Eric zebrali pochwały za inteligentne wypowiedzi, bezpretensjonalność i wiarygodnie brzmiące wyrazy solidarności z ojcem.