Tunezyjczyk podejrzany o zamach w Berlinie został zatrzelony

Włoskie służby potwierdzają informację o śmierci 24-letniego Tunezyjczyka Anisa Amriego podejrzanego o prowadzenie 40-tonowej ciężarówki, która wjechała w tłum na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, zabijając 12 i raniąc blisko 50 osób.

Szef włoskiego MSW Marco Minniti przekazał mediom, że Amri został zastrzelony przez policję w piątek nad ranem, podczas rutynowej kontroli. Zamachowiec z Berlina, został zatrzymany przez policję w gminie Sesto San Giovanni na obrzeżach Mediolanu.

Policjanci poprosili go o okazanie dowodu tożsamości. Amri wyjął pistolet i zaczął strzelać do funkcjonariuszy, a policjanci odpowiedzieli ogniem zabijając mężczyznę. W trakcie strzelaniny jeden z policjantów został ranny i trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Tożsamość zamachowca kierującego ciężarówką, która wjechała w tłum na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, ustalono na podstawie odcisków palców znalezionych wewnątrz pojazdu. Ciężarówka, którą dokonano zamachu, miała polskie numery rejestracyjne z województwa zachodniopomorskiego. Wewnątrz znaleziono ciało 37-letniego Łukasza Urbana. Jak potwierdzili niemieccy śledczy, Polak próbował walczyć z zamachowcami.

German authorities says the person killed in Milan is "supposed" to be Anis Amri but are yet to confirm https://t.co/sU8UURucQg