Prywatnie na Księżyc

Do tej pory na Księżycu lądowały sondy wysyłane przez państwa; USA, Związek Radziecki i Chiny. W 2017 r. podobną wyprawę planuje przeprowadzić prywatna amerykańska firma Moon Express. Są niewielkim zespołem, ale udało im się zdobyć wszystkie niezbędne pozwolenia m.in. ze strony Białego Domu, NASA i Federalnej Agencji Lotnictwa. Chcą wysłać na Księżyc ważący około 10 kg bezzałogowy lądownik. Wyposażą go m.in. w laser do pomiarów odległości i badania ogólnej teorii względności oraz obsługiwany przez internet teleskop. Start ma się odbyć z Cape Canaveral. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Moon Express przy kolejnych lotach rozpocznie wydobycie rzadkich minerałów, metali i kamieni księżycowych, które firma chce sprzedawać kolekcjonerom.