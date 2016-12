Nie odkładajcie parasolek

UE ogłosiła 2017 Rokiem Walki z Przemocą wobec Kobiet. A Polska chce się wycofać z konwencji antyprzemocowej.

Paskudna genderowska Unia – jak ją określa rząd PiS – nie ustępuje: ogłasza 2017 Rokiem Walki z Przemocą wobec Kobiet. Bo według badań Komisji Europejskiej ponad połowa unijnych kobiet doświadczyła molestowania seksualnego, co 20. została zgwałcona, a co trzecia padła ofiarą przemocy fizycznej. Przy czym najczęściej przemoc ta zdarzała się w domu i z udziałem najbliższych. Często nigdzie jej nie zgłaszano, więc wyniki badań mogą być grubo zaniżone. Komisja powiedziała więc dość i rusza z akcją promowania antyprzemocowej Konwencji Stambulskiej, którą co prawda wszystkie państwa Unii podpisały, ale nie wszystkie ją ratyfikowały. A np. Polska, która ratyfikowała dokument dopiero w 2015 r., od kilku miesięcy zastanawia się, czy go nie wypowiedzieć, ponieważ według rządu dokument promuje równościowe podejście i niszczy tradycyjną rodzinę.