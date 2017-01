Zamach w sylwestrową noc w Stambule. Są zabici i ranni

Co najmniej 39 osób zostało zabitych, a 69 rannych w wyniku zamachu terrorystycznego, do którego doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w klubie Raina w Stambule. Przebrany za św. Mikołaja zamachowiec wszedł do klubu, gdzie ponad 500 osób witało nowy rok, i otworzył ogień. Jak poinformowało MSW, wśród zabitych jest 16 cudzoziemców, cztery osoby zostały odwiezione do szpitala w stanie krytycznym.

Klub Raina leży w europejskiej części Stambułu. Przed drugą w nocy napastnik wszedł do klubu z długą bronią, zabijając stojącego przed wejściem policjanta i cywila. W klubie wybuchła panika, ludzie się tratowali, a część z nich ratowała się ucieczką, skacząc do Bosforu.

„Stoimy twarzą w twarz z atakiem terrorystycznym” – powiedział minister spraw wewnętrznych Turcji Suleyman Soylu, odpowiadając na pytanie dziennikarzy CNN, czy wydarzenia w klubie były aktem terroru. Trwa identyfikacja ofiar zamachowca. Jak do tej pory udało się rozpoznać 21 ciał, 16 z nich to obcokrajowcy.

Wbrew pierwszym doniesieniom o rzekomej śmierci zamachowca nadal przebywa on na wolności. Władze poinformowały dziennikarzy, że policja zabezpieczyła okolice klubu i trwają intensywne poszukiwania sprawcy.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że nie spocznie, dopóki nie stłumi w kraju terroryzmu. W specjalnym pisemnym oświadczeniu napisał: „Jako naród będziemy walczyć nie tylko z terrorystycznymi aktami zbrojnymi; będziemy także odpierać ataki o charakterze ekonomicznym, politycznym i społecznym. Terroryści próbują zasiać zamęt, demoralizować ludzi i zdestabilizować nasz kraj, atakując cywili w sposób ohydny... Zachowamy chłodny rozsądek, jako naród będziemy bliżej siebie i nie damy im wygrać”.

Głos zabrał także prezydent Rosji. Władimir Putin oświadczył: „Trudno sobie wyobrazić czyn bardziej cyniczny niż mord na niewinnych cywilach w środku sylwestrowej nocy. Ale terrorystom zasady moralności są obce. Naszym wspólnym obowiązkiem jest reagować na ich agresję”.

Zamachy terrorystyczne w Stambule

W minionym roku w Turcji doszło do wielu zamachów terrorystycznych. Poprzedni zamach miał miejsce 11 grudnia przed stadionem Vodafone Arena oraz parkiem Macka. Zginęło w nim 38 osób, a 155 zostało rannych. Do ataku terrorystycznego przyznała się organizacja Sokoły Wolności Kurdystanu, powiązana ze zdelegalizowaną w Turcji separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu.