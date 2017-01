Zobacz na mapie: Turcja celem zamachowców

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia zamachowiec w przebraniu św. Mikołaja (część agencji podaje ten fakt w wątpliwość i twierdzi, że był ubrany na czarno) wszedł do klubu Raina w Stambule i otworzył ogień do bawiących się ludzi. Zabił co najmniej 39 osób, ranił ponad 60. To ostatni zamach, do jakiego doszło w Turcji w 2016 r.

Ale bilans ofiar rośnie w tym kraju szybko od półtora roku. Turcja jest zaangażowana w walkę z tzw. Państwem Islamskim w Syrii i Iraku. Jest też w trwałym konflikcie z Kurdami. Jako częsty cel ataków mierzy się z zagrożeniem bezpieczeństwa – wiele krajów odradza turystom podróże w te strony. Polskie MSZ regularnie podnosi alert. W październiku zanotowało: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza podróże do wschodniej i południowo-wschodniej części Turcji oraz ostrzega przed podróżami do pozostałych regionów kraju”. Komunikat miał związek przede wszystkim z ogłoszonym wtedy w Turcji stanem wyjątkowym.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiada, że dołoży wszelkich starań, żeby zamachowcy odpowiedzieli za swoje czyny i ponieśli odpowiednie kary. Podobne deklaracje składa po każdym doniesieniu o zamachu – ostatnio po zastrzeleniu rosyjskiego ambasadora w Ankarze. „To za Aleppo!” – krzyczał sprawca w stronę Andrieja Karlowa, który otwierał wtedy wystawę o Rosji w jednym z tamtejszych muzeów. Zastrzelenie ambasadora miało szczególnie polityczny charakter.

Od 2015 roku w wyniku zamachów zginęło w Turcji ponad 400 osób. Do poprzedniego doszło 11 grudnia przed stadionem Vodafone Arena i parkiem Macka (39 zabitych, 154 rannych). Za atakiem stała organizacja Sokoły Wolności Kurdystanu, powiązana ze zdelegalizowaną w Turcji separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu. Ta sama organizacja odpowiada za zamach bombowy w Kayseri, do którego doszło tydzień później – atak był wymierzony w autobus wiozący wojskowych po służbie. Zginęło 13 osób.

Zamachy, do jakich doszło w Turcji od czerwca 2015 roku do ostatniego dnia 2016 roku, przedstawia poniższa mapa (przygotowana przez dziennik „New York Times”):

Zamachy w Turcji (od czerwca 2015 do 1 stycznia 2017)

5 czerwca 2015: zamach w miejscowości Diyarbakir, 2 ofiary, sprawca ataku nieznany

20 lipca 2015: zamach w miejscowości Suruç, 32 ofiary, do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie (ISIS)

10 października 2015: zamach w Ankarze, ponad 100 ofiar, do ataku przyznało się ISIS

12 stycznia 2016: zamach w Stambule, 10 ofiar, do ataku przyznało się ISIS

13 stycznia 2016: zamach w Diyarbakir, 6 ofiar, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

17 lutego 2016: zamach w Ankarze, 28 ofiar, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

13 marca 2016: zamach w Ankarze, 37 ofiar, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

18 marca 2016: zamach w Nusaybin, 1 ofiara, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

19 marca 2016: zamach w Stambule, 4 ofiary, do ataku przyznało się ISIS

21 marca 2016: zamach w Nusaybin, 3 ofiary, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

31 marca 2016: zamach w Diyarbakir, 7 ofiar, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

7 czerwca 2016: zamach w Stambule, 11 ofiar, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

23 czerwca 2016: zamach w Omerli, 1 ofiara, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

28 czerwca 2016: zamach w Stambule, 44 ofiary, do ataku przyznało się ISIS

20 sierpnia 2016: zamach w Gaziantep, ponad 50 ofiar, do ataku przyznało się ISIS

10 grudnia 2016: zamach w Stambule, 44 ofiary, za atakiem stali kurdyjscy bojownicy

19 grudnia 2016: zamach w Ankarze, 1 ofiara, sprawca nieznany

1 stycznia 2017: zamach w Stambule, ponad 30 ofiar, sprawca nieznany