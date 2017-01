Kto stanie na czele Parlamentu Europejskiego? Kim są kandydaci?

euranet_plus/Flickr CC by 2.0

Najpoważniejszymi kandydatami są dwaj Włosi: chadek Antonio Tajani i socjaldemokrata Gianni Pittela oraz Belg Guy Verhofstadt, reprezentujący europejskich liberałów.

Wygra kandydat, który uzyska absolutną większość, czyli przy pełnej sali stawkę stanowią 376 głosy. Jeśli pierwsze głosowanie nie wyłoni zwycięzcy, posłowie będą mogli głosować jeszcze dwa razy. A jeżeli i to nie wyłoni nowego szefa, to posłowie będą musieli wybrać spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów w trzeciej rundzie. W przypadku remisu zwycięży najstarszy kandydat.

Kto po Martinie Schulzu nowym szefem PE?

Po odchodzącym Martinie Schulzu, który był szefem Parlamentu z ramienia socjaldemokratów, teoretycznie w ramach zachowania niepisanej umowy między dwiema największymi parlamentarnymi frakcjami 63-letni chadek Antonio Tajani powinien mieć największe szanse zwycięstwa. W praktyce może się jednak okazać, że kolejny chadek na wysokim unijnym stanowisku będzie trudny do przełknięcia. A poza tym byłby to też kolejny Włoch (szefową unijnej dyplomacji jest Włoszka Federica Mogherini), co też wcale mu nie pomaga.

Tajani jest też kojarzony z Silvio Berlusconim – był rzecznikiem w jego pierwszym rządzie, a później przewodniczącym europosłów Forza Italia w Parlamencie Europejskim. Ma też za sobą doświadczenie europejskiego komisarza, najpierw ds. transportu, a potem przemysłu. Z tych czasów ciągnie się za nim afera o fałszowanie danych o emisji silników Diesla, w której on sam oczywiście nie uczestniczył, ale jego krytycy zarzucają mu, że jako komisarz przemysłu nic w tym czasie ze sprawą nie zrobił. Tajani jest z wykształcenia prawnikiem. Pracował też jako oficer lotnictwa i dziennikarz.

Innym włoskim kandydatem jest 58-letni Gianni Pittella, którego wysunęli socjaldemokraci, druga co do wielkości frakcja w PE. Pittela jest przewodniczącym socjaldemokratów. Ma 58 lat i pracuje w Parlamencie Europejskim od blisko dwóch dekad. Od początku jest członkiem komisji ds. budżetu. Przez jedną kadencję był też wiceprzewodniczącym PE. A ponad dwa lata temu, kiedy Martin Schulz zrezygnował z funkcji, Pittela na dwa tygodnie przejął obowiązki przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ma więc już za sobą pewne doświadczenie jako szef PE. Z wykształcenia jest lekarzem. A z poglądów wielkim zwolennikiem zamrożenia negocjacji akcesyjnych z Turcją.

Trzecim znaczącym kandydatem jest 63-letni Belg i były premier tego kraju, Guy Verhofstadt. Federalista i zwolennik pogłębiania integracji europejskiej. Wydał książkę „Stany Zjednoczone Europy”, w której proponuje utworzenie federacji krajów europejskich, które chcą zacieśniać integrację. Aktywny uczestnik europejskiej debaty i ostry krytyk wcześniej polityki Orbána, a ostatnio polskiego rządu, któremu zarzuca zmierzanie w stronę dyktatury. Zwolennik nakładania sankcji na kraje, które nie przestrzegają unijnych wartości. Z wykształcenia prawnik.

Liberałowie, których kandydatem jest Verhofstadt są dopiero czwartą frakcją w PE, mającą za mało głosów, aby samodzielnie zapewnić mu wygraną. Belg musiałby więc uzyskać poparcie posłów z innych frakcji. Głosowanie jest jednak tajne, więc wszystko może się zdarzyć. Tym bardziej że coraz częściej słychać głosy nawołujące do przełamania monopolu dwóch największych parlamentarnych frakcji. A poza tym Verhofstadt jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych eurodeputowanych. Ma duże doświadczenie i niebywałą charyzmę. Jest też najstarszy ze wszystkich ubiegających się o stanowisko kandydatów, co mogłoby mu pomóc w przypadku remisu podczas głosowań.

Trzecią frakcją w PE, czyli mającą więcej posłów niż liberałowie, są Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, którzy z kolei wysunęli na stanowisko szefowej parlamentu głuchoniemą europosłankę z Belgii, 48-letnią Flamandkę Helgę Stevens. Z wykształcenia prawniczkę, działaczkę samorządową i deklarującą walkę z układami i porządkami narzucanymi przez dwie największe frakcje. Określaną jako świeża twarz Unii. Ceniona za naturalność. Opowiada się za utworzeniem europejskiej armii.

Stevens ma pewne szanse na zwycięstwo, choć nie tyle wynikające z arytmetyki, ile z sympatii dla samej pani poseł. Niewielką możliwość wygranej ma za to kandydatka Zielonych, Brytyjka Jean Lambert, zasiadająca w PE od 1999 r., zajmująca się sprawami zatrudnienia i integracji europejskiej, a w tej kadencji parlamentu odpowiadająca za stosunki z państwami Azji Południowej, oraz przedstawicielka europejskiej lewicy, kolejna Włoszka, Eleonora Forenza, zadeklarowana komunistka i feministka, która oprócz działalności w PE prowadzi badania naukowe m.in. na temat teorii politycznej. Z niewielkimi nadziejami na sukces zgłosiła też swojego kandydata Grupa Europa Narodów i Wolności. 41-letni eurodeputowany z Rumunii Laurenţiu Rebega jest eurosceptykiem, a w ostatniej debacie kandydatów na szefa PE jako jedyny zdecydowanie sprzeciwił się sankcjom wobec Polski.