Wojna maltańska

Ukryty spór z papieżem albo niezrozumienie intencji Watykanu.

Dwa minipaństwa, Watykan i świecki Zakon Maltański, znalazły się w sporze. Powodem konfliktu jest wydalenie z zakonu jego wielkiego kanclerza Albrechta von Boeselagera, odpowiedzialnego za dzieła dobroczynne. Wielki mistrz Matthew Festing usunął kanclerza pod zarzutem, że nie reagował on na doniesienia, iż pod szyldem zakonu rozprowadzano od lat prezerwatywy w ramach walki z AIDS. Kościół, owszem, popiera walkę z ubóstwem, ale nie akceptuje sztucznej antykoncepcji. Dymisjonując kanclerza, wielki mistrz dał mu do zrozumienia, że czyni to na prośbę papieża. Ale kanclerz odrzucił zarzuty. Stwierdził, że dystrybucję kondomów prowadzono bez jego zgody, a gdy się o niej dowiedział, natychmiast zareagował. Przy rozmowie był kard. Raymond Burke, przyjaciel zakonu, a zarazem jeden z czołowych krytyków linii Franciszka. Wielki kanclerz (niemiecki arystokrata, syn uczestnika zamachu na Hitlera w lipcu 1944 r.