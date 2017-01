Wyjścia i wejścia

Bawaria nie odłączy się od Niemiec, choć niektórzy by chcieli.

Oktoberfest, kwaszona kapusta oraz kapelusz z piórkiem zakładany do krótkich skórzanych spodenek – to wszystko pozostanie jednak niemieckie. Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe orzekł bowiem, że Bawaria (skąd pochodzą wszystkie wymienione rzeczy, stereotypowo kojarzone z całym krajem) nie ma prawa przeprowadzić referendum niepodległościowego. W zeszłym roku, na fali Brexitu, taki wniosek złożyła lokalna Partia Bawarska, na której facebookowym profilu wyrok Trybunału został skwitowany oświadczeniem, że „o losie swojej ojczyzny zadecydują Bawarczycy, a nie sąd”. Ci niekoniecznie są jednak skorzy do rozwodu – jeszcze w latach 50.