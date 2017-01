Chelsea Manning – kim jest słynna sygnalistka, która przyniosła sławę WikiLeaks i jego twórcy?

Chelsea Manning uważa się za kobietę. Nie ma jej nowszych zdjęć, bo nie może być fotografowana ani filmowana. W więzieniu nie ma też dostępu do internetu.

mathew lippincott/Flickr CC by 2.0

torbakhopper/Flickr CC by 2.0

Chelsea Manning wyjdzie na wolność 17 maja 2017 roku – wtedy właśnie upłynie 7 lat, jakie spędziła w więzieniu federalnym w Fort Leavenworth w stanie Kansas. Barack Obama skracając karę Manning, wziął pod uwagę to, że przyznała się ona do winy i wyraziła skruchę.

Nazwisko Manning poznaliśmy w 2010 roku za sprawą hakera Adriana Lamo, który odkrył, że to właśnie Manning (wówczas znany jeszcze jako Bradley) wyniosła i przekazała WikiLeaks ćwierć miliona dokumentów sklasyfikowanych jako tajne. Dotyczyły one operacji USA w Iraku i w Afganistanie, a także więźniów przetrzymywanych bez procesów w Guantanamo. Najgłośniejsze było jednak przekazanie mediom krótkiego nagrania wideo z akcji wojskowej na przedmieściu Bagdadu. Na nagraniu widać, jak załoga helikoptera strzela do nieuzbrojonych ludzi (były ofiary śmiertelne).

Agencja Reuters – której personel ucierpiał – usiłowała bezskutecznie uzyskać to nagranie drogą legalną, powołując się na prawo do informacji publicznej. „Manning działał tu bez wątpienia w interesie publicznym. Ujawnił prawdopodobną – jak wynikało z okoliczności – zbrodnię wojenną, a jeśli nawet wideo nie oddawało całości czy prawdziwego sensu zdarzenia, krwawy incydent powinien być bezstronnie zbadany przed sądem. Za ten czyn ująłbym Manningowi większość kary z surowego wyroku, jaki ogłoszono” – pisał Marek Ostrowski, komentując ten wyrok i zwracając uwagę, że jednak wśród innych ujawnionych danych znalazły się takie, które naruszają interesy obronne USA.

Przypomnijmy: w 2013 r. sąd wojskowy skazał Manning za szpiegostwo, zdradę tajemnicy państwowej, oszustwa komputerowe oraz kradzieże na 35 lat pozbawienia wolności, degradację do stopnia szeregowego i wydalenie ze służby. Sąd uniewinnił Manning jednak od najcięższego zarzutu – pomagania wrogom USA, za co groziła kara dożywocia.

Niedługo po wydaniu wyroku Bradley ogłosił, że czuje się kobietą i poprosił, by używać wobec niego form żeńskich. W 2014 roku sąd oficjalnie zgodził się na zmianę imienia z Bradley na Chelsea. W więzieniu Chelsea od 2015 roku poddaje się terapii hormonalnej w oczekiwaniu na operację korekty płci.

Jesienią zeszłego roku podjęła 5-dniową głodówkę, protestując przeciwko warunkom odbywania kary i brak dostępu do leków, których potrzebuje jako osoba transseksualna. Głodówkę przerwała dopiero po zapewnieniu władz więzienia, że będzie mogła poddać się operacji korekty płci, mimo odbywania kary.

Chelsea Manning – postać tragiczna

O ile teraz, po decyzji ustępującego prezydenta, Chelsea Manning może mówić o szczęściu, w jej dotychczasowym życiu tego ostatniego nie było raczej w nadmiarze. Należałoby zacząć od trudnego dzieciństwa i toksycznych rodziców. Chelsea przyszła na świat 29 lat temu na głębokiej prowincji USA w liczącej niewiele ponad 1000 mieszkańców miejscowości Crescent w stanie Oklahoma jako chłopiec Bradley Manning. Brian, ojciec, był byłym wojskowym (zajmował się analizą danych wywiadowczych). Swoją przyszłą żonę (Susan) poznał przypadkiem, w sklepie, kiedy służył w Walii.

Jako dziecko mały Bradley praktycznie nie mógł liczyć na pomoc rodziców. Oboje byli alkoholikami, opiekę nad bratem przejęła jej 11-letnia siostra Casey, która przed sądem wyznała, że matka nie rozstawała się z butelką, nawet gdy była w ciąży.