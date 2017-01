Dramat we Włoszech. Przybywa ofiar w zasypanym przez lawinę hotelu

We wtorek spod gruzów zasypanego lawiną hotelu wydobyto kolejnych pięć ciał zaginionych osób; liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 14 osób. Za zaginione uważa się 15 osób. Spod gruzów uratowano jednak 9 żywych osób.

19 stycznia wieczorem z hotelu wydobyto cztery ciała. Tego samego dnia burmistrz miejscowości Farindola Ilario Lacchetta informował, że nadzieje na odnalezienie żywych osób maleją z każdą godziną. W akcję jest zaangażowanych stu ratowników i strażaków.

„Jest bardzo dużo ofiar” – mówił 19 stycznia rano rano Antonio Crocetta, szef ekipy ratunkowej. Dotarcie ratowników i strażaków na miejsce zajęło kilka godzin ze względu na śnieżyce i niemal zerową widoczność. Lawina zasypała drogi i powaliła drzewa. Pierwsi ratownicy dotarli do hotelu przed godziną 5 rano. Telewizja „La Republicca” podała po godz. 5, że w hotelu „palą się światła, ale nie słychać głosów”.

Według „Corriere della Sera” pierwszą ofiarę, mężczyznę wyciągnięto z budynku ok. 9.30. Potem wyciągnięto jeszcze kolejne trzy ciała. Trwają poszukiwania znajdujących się w hotelu osób. Na ujawnionej przez hotel liście meldunkowej nie ma polskich nazwisk.

W nocy z 18 na 19 stycznia na włoski hotel Rigopiano koło Pescary znajdujący się na wysokości 1200 metrów n.p.m. zeszła lawina spowodowana wcześniejszymi wstrząsami sejsmicznymi. Budynek częściowo się zawalił i niemal całkowicie został przysypany śniegiem. Jak poinformował zarządzający prowincją Pescara Luciano D’Alfonso, „przesunął się o 10 metrów”. Burmistrz Farindoli Ilario Lacchetta napisał na Facebooku: „Lawina jest duża i całkowicie przykryła hotel. Obszar jest bardzo niebezpieczny”.

W środę na krótko przed zejściem lawiny administratorzy hotelu informowali, że ze względu na złe warunki pogodowe i silne śnieżyce nie działa telefon, i prosili gości o kontakt mailowy. Esemes z prośbą o pomoc miał wysłać jeden z gości hotelu: „Ratunku, umieramy z zimna!”. W hotelu w tym czasie mogło znajdować się ok. 20 turystów i personel.

Jak poinformował Luciano D’Alfonso, uratowano dwie osoby, które w chwili zejścia lawiny były poza hotelem. Schroniły się w pojeździe, skąd wezwały pomoc. Ratownicy dotarli do nich, gdy osoby te znajdowały się w stanie wychłodzenia organizmu.

Jak poinformował jeden z uratowanych, goście hotelu chcieli jak najszybciej go opuścić w związku z doniesieniami o wstrząsach ziemi. Spakowani czekali na pług, który miał odśnieżyć drogę dojazdową do hotelu. Niestety pług nie zdążył dojechać na miejsce, zanim zeszła lawina.

Środkowe Włochy (gdzie mieści się region Abruzzo) są terenem położonym w jednej z dwóch największych stref sejsmicznych na naszej planecie, gdzie ani trzęsienia ziemi, ani będące ich skutkiem lawiny nie należą do rzadkości.

W tym tygodniu region nawiedziła seria masywnych opadów śniegu, których skutkiem było odcięcie wielu górskich miejscowości od dostępu do cywilizacji. Dodatkowo w środę sąsiadujące ze sobą regiony Abruzzo, Marche i Lacio padły ofiarą czterech trzęsień ziemi. Dalsze wstrząsy odnotowano w nocy.

Lawiny są skutkiem nagłej utraty stabilności śniegu, lodu, gruntu lub materiału skalnego. Do utraty takiej stabilności może przyczynić się nieostrożny narciarz lub właśnie wstrząsy sejsmiczne. Śnieg znajdujący się ostrym zboczu górskim ześlizgnął się z wzrastającą początkowo szybkością, przeistaczając się w zabójczy żywioł.

Najwięcej szkód lawina wywołała w okolicach góry Gran Sasso d’Italia (tzn. wielki włoski kamień), która jest najwyższym masywem Apeninów we Włoszech (2912 m n.p.m.) i jedną z atrakcji turystycznych wchodzących w skład parku narodowego Gran Sasso e Monti Della Laga.

Sette marchigiani tra gli ospiti del Rigopiano l'hotel spostato di 10 metri da una slavina - Corriere Adriatico https://t.co/SCfrOMCEtr #P… — ITnews Pesaro Urbino (@ITnewsPU) 19 stycznia 2017

L'hotel Rigopiano spazzato via, una montagna di neve e detriti. Tre morti, trenta dispersi -https://t.co/PfWizsAhdq via @Agenzia_Ansa — uncittadinorocchese (@ilcittadinoroc2) 19 stycznia 2017

Picture by @emergenzavvf helicopter of the #Rigopiano hotel shows devastation of the avalanche... and how it looked before. 30+ missing pic.twitter.com/0bj5h7iNOA — Julián Miglierini (@julianmig) 19 stycznia 2017