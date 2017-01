Jak francuski rolnik pomagał uchodźcom

Gwałtowne zderzenie dewizy Republiki z paragrafami prawa. Cédric Herrou gospodaruje w dolinie rzeki Roya, na dawnym historycznym szlaku z Lazurowego Wybrzeża w głąb Francji, w pobliżu granicy z Włochami. 37-letni rolnik rozwoził po okolicy nie tylko miód z własnej pasieki, oliwę z oliwek i jaja, ale zbierał po górskich drogach uchodźców, zwłaszcza kobiety z dziećmi, tych, którzy przez zieloną granicę z Włoch usiłują się przedostać przeważnie do Wielkiej Brytanii. Mniej pilnowanymi szlakami przewoził ich do siebie lub sąsiadów. Nawet założył nielegalny obóz dla kilkudziesięciu uchodźców w opuszczonym ośrodku wakacyjnym, dawniej eksploatowanym przez kolej. Pierwszy raz, w lecie ubiegłego roku, kiedy na przewożeniu uchodźców nakryła go policja, prokurator umorzył sprawę. Teraz Herrou stanął przed sądem rejonowym w Nicei za ułatwianie nielegalnego pobytu obcokrajowcom we Francji. Przestępstwo zagrożone karą 5 lat więzienia i 30 tys. euro grzywny.

Na rozprawie Herrou niczemu nie zaprzeczał. Tak, przez kilka miesięcy przewiózł około 200 osób, uciekinierów z Erytrei i Sudanu; tak, żywił ich u siebie w dwóch przyczepach kempingowych i w namiotach; tak, zainstalował 57 uciekinierów na górskim dworcu kolejowym.

– Widziałem dzieci przestraszone, odwodnione, na poboczu drogi, w nocy w górach, to co miałem zrobić? – mówił przed sądem Herrou.