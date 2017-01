AN

Turcy w zeszłym tygodniu zatrzymali sprawcę noworocznego ataku na stambulski klub Reina. Uzbek Abdulgadir Maszaridow, który zabił wówczas 39 osób, 69 ranił, odnalazł się w niewielkim mieszkaniu w Esenyurt, na przedmieściach Stambułu. Identyfikacja była łatwa, bo jego twarz zarejestrowały kamery na miejscu zbrodni. Kilka godzin po zatrzymaniu władze opublikowały zdjęcie Maszaridowa, na którym ma on ślady „uporczywego przesłuchania”.

To może tłumaczyć, dlaczego Uzbek odpowiada na pytania. Twierdzi, że należy do tzw. Państwa Islamskiego, które kontrolowało przebieg zamachu. Pierwsze szkolenie przeszedł jednak w irackiej Al-Kaidzie, z której odszedł, bo była za mało radykalna. W klubie był ponoć pierwszy raz, a jego topografii nauczył się z krótkiego filmu, oglądając go kilkaset razy. Na koniec miał się wysadzić, ale w dostarczonym mu plecaku nie było obiecanych granatów.