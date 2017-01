Trump zamyka granice. Uchodźcy już zatrzymani na lotniskach

Pierwsze osoby z listy państw objętych zakazem wjazdu do USA zostały zatrzymane na granicy już w chwili podpisania dekretu. Według rozporządzenia Trumpa USA zaprzestaje przyjmowania uchodźców z Syrii. Wstrzymane zostaje także wydawanie wiz obywatelom tego kraju, a także Sudanu, Iraku, Iranu, Libii, Jemenu i Somalii.

Trump przekonuje, że w ten sposób chce uchronić swój kraj przed „radykalnymi islamskimi terrorystami”. Mówił też, że władze USA zgodzą się na przyjęcie tych uchodźców, którzy „będą wspierać i głęboko pokochają” ten kraj. Przyjmowanie uchodźców z innych krajów jest zawieszone na 120 dni. W tym czasie służby USA mają sprawdzić, z których krajów uchodźcy stanowią najmniejsze ryzyko.

„Wprowadzamy nowe mechanizmy kontroli, by zatrzymać islamskich terrorystów z dala od naszego kraju. Nie chcemy ich tutaj. Zamierzamy trzymać terrorystów jak najdalej od naszego kraju. Chcemy tylko takich uchodźców, którzy będą wspierać i kochać nasz kraj” – podkreślił Donald Trump.

Zatrzymani na lotnisku decyzją Trumpa

Jak podał „The New York Times” osoby, które podczas podpisywania dekretu przez Trumpa przebywały w przestrzeni powietrznej, w drodze do USA, zostały zatrzymane na amerykańskich lotniskach. Dwóch Irakijczyków musiało pozostać na lotnisku w Nowym Yorku. Jeden z nich od ponad 10 lat pracował jako tłumacz dla rządowej administracji USA. Drugi leciał do żony mieszkającej w Stanach.

Adwokaci przez wiele godzin próbowali skontaktować się z mężczyznami. Służby imigracyjne na lotnisku odpowiadały im „Dzwońcie do Trumpa”.

Jak podał Independent, na galę wręczenia Oscarów już z pewnością nie przyjedzie nominowany do filmowej nagrody irański reżyser Asghar Farhadi. Iran jest na liście państw, których obywatelom wstrzymało wydawanie wiz. Jego film „The Salesman” zdobył nominację w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

Nie dostaną amerykańskich wiz

Dekret, podpisany w piątek przez Trumpa, przewiduje również wstrzymanie przez 90 dni wydawania amerykańskich wiz obywatelom krajów muzułmańskich, a borykających się z terroryzmem. Dekret nie wylicza o które państwa chodzi, ale według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego są: Irak, Iran, Somalia, Syria, Sudan, Libia, Jemen.

Zakaz wjazdu do USA nie obejmuje dyplomatów i osób przyjeżdżających do ONZ. Wyjątkowo granice mogą zostać otwarte dla chrześcijan prześladowanych w krajach muzułmańskich.