Trump rozmawiał z Merkel i Putinem. Kreml o temacie sankcji nie wspomina

Protesty obywatelskie na amerykańskich lotniskach przykryły w mediach rozmowy telefoniczne prezydenta Trumpa z kilkoma przywódcami zachodnimi i z prezydentem Putinem. Protesty na lotniskach są skutkiem dekretu Trumpa, zawieszającego wstęp do USA obywatelom siedmiu krajów muzułmańskich. Krytycy dekretu uważają go za sprzeczny z konstytucją i zapowiadają jego zaskarżenie w sądzie.



Podczas sobotnich rozmów telefonicznych Trump kontaktował się m.in. z kanclerz Merkel i prezydentem Francji. Oboje zdystansowali się od dekretu, za to ujęli się za NATO, które Trump nazwał „przestarzałym”. Nowy prezydent spuścił w tej sprawie z tonu, dołączając do Zachodu, który nadal wierzy w potrzebę istnienia Sojuszu.

Co dalej z sankcjami USA wobec Rosji?

Nie wiadomo, czy Trump złagodził także zdanie na temat sankcji przeciwko Rosji po aneksji Krymu. Wydaje się, że złagodził, gdyż oświadczył, że na decyzje jest jeszcze za wcześnie. W komunikatach rosyjskich i amerykańskich o rozmowie Trump–Putin o kwestii sankcji nie ma wzmianki. Jest natomiast deklaracja o współpracy rosyjsko-amerykańskiej w walce z tzw. Państwem Islamskim i terroryzmem. I ogólne dobre samopoczucie po obu stronach linii telefonicznej.



To istotna zmiana w porównaniu z ostatnią fazą prezydentury Obamy. Wtedy stosunki Biały Dom-Kreml były chłodne, nawet napięte. Znaczenia rozmowy nie należy przeceniać, była po części kurtuazyjna, ale trzeba ją odnotować jako krok w stronę zbliżenia obu mocarstw.

Jednak dopiero spotkanie twarzą w twarz i jego ustalenia pozwolą wyrobić sobie zdanie, jaką cenę za zbliżenie Trump-Putin zapłaci Ukraina czy Polska.