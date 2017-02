Co faworyt, to porażka

40 proc. Francuzów odczuwa wobec polityków nieufność, 28 proc. – odrazę i tylko 3 proc. szacunek.

Kandydatem rządzącej we Francji Partii Socjalistycznej na prezydenta kraju będzie Benoît Hamon, który w niedzielnych prawyborach pokonał konkurenta, premiera Manuela Vallsa. To niespodziewane zwycięstwo, wbrew sondażom, potwierdza regułę, która się rysuje we Francji: kto tylko, obojętne w jakiej partii, wysunie się na czoło – w krótkim czasie zostanie strącony z piedestału. Zaczęło się od przywódczyni Zielonych Cécile Duflot, którą jesienią własna partia w głosowaniu skreśliła z listy kandydatów na prezydenta. Potem republikanie – najpierw zestrzelili swego organizatora i przywódcę Nicolasa Sarkozy’ego, a potem w prawyborach nie dali szans najbardziej popularnemu w sondażach – byłemu premierowi Alainowi Juppé.