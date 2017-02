Kogo oddać Turcji

Turcja znów zagroziła zerwaniem umowy z Unią Europejską w sprawie migrantów. Była to reakcja na decyzję greckiego sądu najwyższego, który nie zgodził się na ekstradycję ośmiu tureckich oficerów. Grupa wojskowych, którym Ankara zarzuca udział w nieudanym zamachu stanu z 15 lipca 2016 r., uciekła do Grecji helikopterem, gdzie wszyscy poprosili o azyl. Grecki sąd uznał, że nie można ich zwrócić, bo w Turcji grozi im śmierć. Ankara zagroziła, że jeśli wojskowi nie wrócą, Turcja przestanie strzec swoich granic i do Europy ruszą migranci z Bliskiego Wschodu (w samej Turcji wciąż przebywa ich ok. 1,8 mln). Wkrótce również niemiecki sąd ma orzec, czy 40 tureckich żołnierzy, którzy z kolei w Berlinie poprosili o azyl, może być oddanych Turcji.