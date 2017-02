Dekret Trumpa miał dzielić. To zdjęcie pokazuje, że jest odwrotnie

Wymowa tego zdjęcia jest niezwykle mocna: przeciwko decyzji prezydenta Donalda Trumpa, która uderza w obywateli 7 państw, w których większość stanowią muzułmanie, protestują nie tylko sami muzułmanie, ale również przedstawiciele innych religii.

Zdjęcie zrobił fotoreporter „Chicago Tribune” Nuccio diNuzzo w poniedziałek na lotnisku O’Hare w Chicago, gdzie trwały protesty przeciwko decyzji Trumpa. Przedstawia ono muzułmańską dziewczynkę w hidżabie i żydowskiego chłopca w kipie na głowie, siedzących na ramionach swoich ojców.

Chłopczyk, jak się okazuje 9-letni Adin uśmiecha się do 7-letniej Mereyem. Ojciec dziewczynki, Fatih Yildirim trzyma transparent z napisem „empathy” (empatia), a na jej tabliczce można przeczytać napis: „love, love”.

Z kolei ojciec chłopca, rabin Jordan Bendat-Appell trzyma transparent z napisem „we've seen this before never again” (kiedyś to widzieliśmy, nigdy więcej), a Adin „Hate has no home here” (nie ma tu miejsca na nienawiść).

Cytowany przez CNN Yildirim opowiedział, że właśnie rozmawiał z ojcem chłopca o podobieństwach między kuchnią koszerną i halal. Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcie, niemal natychmiast podbiło serca internautów.

Oto kilka komentarzy z Twittera: „To zdjęcie to najpiękniejsza rzecz. To właśnie o to nam chodzi”; „Rozpłakałam się na widok tego zdjęcia. Pokój w naszych czasach jest możliwy!”; „To daje nadzieję, prawda?”; „To zdjęcie zasługuje na nagrodę. Tak wiele mówi o tym, co może być dobrego między ludźmi”.

Autor zdjęcia, cytowany przez „Chicago Tribune” przyznał, że scena na lotnisku natychmiast przykuła jego uwagę: „Pomyślałem, że to zbyt dobre, by było prawdziwe. Po jednej stronie mam muzułmańskie dziecko, mam żydowskiego chłopca i jego tatę – dwoje uroczych dzieciaków” – mówi DiNuzzo. „Wiedziałem, że to będzie ważne zdjęcie”.

Według gazety ojciec chłopca zabrał go po lekcji pływania na lotnisko, by pokazać mu, jak należy walczyć o to, w co się wierzy. Dziadkowie chłopca przeżyli Holocaust, mieszkali także w obozach dla uchodźców. Bendat-Appell jest rabinem w Nowym Jorku, Yildrim menedżerem sklepu z Schaumburg (na lotnisko przyjechał z żoną i czwórką dzieci, przywieźli ciastka dla adwokatów, którzy zaoferowali usługi pro bono dla imigrantów zatrzymanych na lotnisku).

Gazeta informuje, że obie rodziny umówiły się na spędzenie kolacji szabatowej w domu rodziny Bendat-Appell.